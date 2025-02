Lago Corsi sotto il livello di guardia 

Nonostante le piogge dell’ultimo mese, che hanno portato alla diramazione di due allerte meteo con codice arancione nel giro di poche settimane, il lago Corsi, preziosa riserva idrica di Iglesias, fatica a riempirsi a un livello sufficiente.

Le precipitazioni

Le precipitazioni di queste settimane, insieme a quelle autunnali che hanno causato diversi danni sul territorio – in particolare quelle legate al maltempo del 27 ottobre – hanno sì contribuito a migliorare il trend di crescita dell’invaso, ma in modo ancora troppo debole per riportarlo ai livelli di quindici anni fa, o perlomeno a quelli del novembre 2021, quando una serie di piogge quotidiane aveva consentito il rapido riempimento fino a livelli soddisfacenti. «Le precipitazioni dell’ultimo mese non sono state abbondanti: si parla di 52 mm, con una variazione di invaso di circa 300 mila metri cubi – spiega l’ingegnere Roberto Meloni, direttore del reparto dighe dell’Ente Acque della Sardegna –. Sicuramente c’è stato un miglioramento rispetto allo scorso anno, quando in questo periodo si calcolava un volume di 1 milione e 300 mila metri cubi, mentre il dato aggiornato è di 2 milioni e 400 mila metri cubi (la capienza è di 12,70 ndr )». Una situazione timidamente positiva rispetto a quella dello scorso anno, ma che richiede ancora qualche giornata di pioggia costante affinché si possa raggiungere un livello soddisfacente, almeno per far fronte alle imminenti emergenze estive, quali siccità e incendi boschivi.

Le infrastrutture

A influire sul trend positivo potrebbero essere stati anche i lavori di miglioria eseguiti su alcune infrastrutture nel corso degli ultimi anni.

«L’invaso è in buono stato, ma purtroppo non si riesce a riempirlo. – commenta Meloni – Servirebbero precipitazioni costanti con cadenza settimanale fino ad aprile per poter avere una diga piena ai livelli di quindici anni fa».

Si tratta comunque di un bacino che, nonostante le precipitazioni, registra pochi deflussi, anche a causa delle caratteristiche geologiche dell’area, che favoriscono una maggiore infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo. «Esistono condizioni geologiche per cui l’acqua si infiltra e non riemerge sotto forma di falda – spiega Meloni – e prima che queste cavità sotterranee si saturino, occorre molto tempo. Dunque, è anche per questo che, nonostante le abbondanti piogge dell’ultimo periodo – circa 120 mm in più rispetto allo scorso anno – la diga fatica a recuperare acqua e a crescere di livello».

Un dato che lascia ben sperare, ma che non è ancora sufficiente a contrastare i livelli di siccità che, anno dopo anno, colpiscono il territorio in maniera sempre più severa.

RIPRODUZIONE RISERVATA