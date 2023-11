L’agnello sardo Igp conquista le tavole degli Emirati Arabi  

Gli Emirati Arabi si confermano mercato dalle grandi potenzialità per gli allevatori sardi. Anche per questo il Consorzio di Tutela dell'Agnello di Sardegna Igp sarà fino a domani allo Speciality Food Festival di Dubai tra show cooking e degustazioni. «Noi ci siamo - commenta il presidente del Contas, Battista Cualbu - ancora una volta, a rappresentare una Sardegna produttiva che cerca i suoi canali commerciali puntando, come sempre, sulla grande qualità dei propri prodotti certificata a tutti i livelli, anche e soprattutto con il marchio Halal, ossia con le certificazioni religiose, che garantiscono il rispetto dei precetti islamici durante la macellazione e la lavorazione delle carni».

La presenza della carne d'agnello in questi giorni a Dubai è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'azienda di export Is Mellus, realtà già presente negli Emirati Arabi e in Giappone. «Il mercato di riferimento dell'agnello Igp, viste le sue qualità uniche, sarà principalmente quello dell'alta ristorazione - spiega Alberto Caddeo, fondatore e manager della piattaforma di scambio commerciale tra la Sardegna e il resto del mondo - ma anche hotel di lusso e ristoranti delle migliori guide mondiali come la Michelin».

