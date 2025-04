L’Agnello sardo a prova di falsari 

Si lavora a nuove etichette per l’Agnello sardo Igp del consorzio Contas, che ha siglato un accordo con la Zecca e l'Istituto poligrafico dello Stato. Sono gli stessi vertici dell’ente di tutela a comunicare l’intesa siglata per mettere il prodotto dell’Isola al riparo dai falsi marchi e quindi evitare ai consumatori di essere truffati.

L’annuncio arriva dopo il caso di Langhirano, in provincia di Parma: in un punto vendita della grande distribuzione, durante uno dei tanti controlli pre-pasquali, un agnello slovacco era spacciato come sardo, con tanto di finto bollino Igp. Da qui la decisione di Contas di dare un’accelerata ulteriore alla tutela.

Sull’accordo con la Zecca e l’Istituto poligrafico dello Stato, Battista Cualbu, il presidente del Consorzio, ha detto: «Questa tecnologia renderà le etichette difficilmente replicabili, perché realizzate con sistemi di sicurezza analoghi a quelli utilizzati per la stampa di banconote e carte speciali. Promuovere una cultura del consumo consapevole è una sfida collettiva che aiuterà i cittadini a riconoscere le frodi alimentari e valorizzare i prodotti certificati come il nostro Agnello di Sardegna Igp. Al tempo stesso proteggiamo il lavoro dei pastori».

