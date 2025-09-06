VaiOnline
07 settembre 2025 alle 00:36

L’agnello Igp sbarca in Australia  

L’agnello di Sardegna Igp sbarca in Australia, il primo Paese produttore al mondo di carne ovina. Una grande possibilità di confronto per il marchio sardo che arriva a Sydney in vista della partecipazione al Fine Food Australia, la più importante fiera B2B del settore food & beverage dell'area Australasia che si tiene annualmente, quest'anno dall’8 all’11 settembre. Per il Contas, che pure negli anni passati ha registrato la partecipazione a fiere asiatiche, approdare nel continente australiano è una novità. La sua partecipazione arriva grazie all'agenzia Italian Trade Agency, ente del governo che opera sotto la vigilanza del Ministero degli Esteri, che ha il compito di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. «Essere presenti a Sydney proprio nel mese di settembre ha un valore simbolico profondo per noi - afferma il presidente del Consorzio, Battista Cualbu. «È l'inizio di un nuovo ciclo, non solo agrario, ma anche commerciale e culturale. Il consumo pro capite di carne ovina in Australia supera i 9 kg annui, ma meno del 5% proviene da produzioni estere. Questo dimostra che esistono ampi margini per l'ingresso di prodotti di qualità certificata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

