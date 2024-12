L’agnello di Sardegna Igp star dei social 

Star dei social, grazie al lavoro di promozione portato avanti all’interno del progetto europeo “Agnello di Sardegna Igp: buono, sano e garantito”. Iniziativa cofinanziata nell’ambito del programma europeo per la promozione di prodotti agroalimentari con lo slogan “Enjoy, It’s from Europe”.

Su Facebook tra gennaio e novembre i post pubblicati sulla pagina “Agnello di Sardegna Igp” hanno permesso di raggiungere oltre 1.500.000 di utenti, con circa 15mila interazioni con i contenuti e un totale di seguaci della pagina di oltre 4100 follower. Su Instagram il lavoro di promozione ha portato a una copertura di 400mila utenti con circa 1500 interazioni e una crescita di oltre il 100% dei click sui link pubblicati.

«Numeri che si riflettono immediatamente anche nella fruizione del sito internet divenuto un vero e proprio punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ossia allevatori, macellatori e porzionatori – spiega il direttore del Contas Alessandro Mazzette - ma anche e soprattutto per una sempre più ampia fascia di consumatori».

E le prime proiezioni sulla campagna natalizia 2024 promettono quasi 600mila utenti che potranno usufruire delle video-ricette realizzate da 7 Content Creator , che avranno il compito di far transitare il pubblico dal mondo dei social media alla piattaforma del Consorzio.

