L’agnello di Sardegna alla conquista del Giappone 

In Giappone per mantenere aperta la finestra sul mondo asiatico che continua a guardare con interesse alle produzioni ovine sarde. Il Consorzio per la Tutela della Igp Agnello di Sardegna (Contas) sta partecipando alla manifestazione fieristica Foodex Japan 2025, che si tiene a Tokyo a partire sino al 14 marzo.

Il tutto è stato reso possibile grazie all'Agenzia Ice, che ha organizzato una partecipazione collettiva di aziende italiane e alla Regione. «Il rapporto consolidato con l'agenzia Ice è un pilastro fondamentale per il nostro progetto di internazionalizzazione - afferma il presidente del Consorzio Battista Cualbu -. Siamo entusiasti delle potenzialità che il mercato giapponese ci offre e siamo fiduciosi che la nostra partecipazione alla Foodex sarà un successo». Per il direttore del Contas Alessandro Mazzette «la nostra filiera è pronta per questa sfida internazionale - spiega -. La collaborazione con la Regione in questa occasione ci permette di presentare un fronte compatto e coordinato delle produzioni agroalimentari e le eccellenze del nostro territorio. Il Consorzio, grazie alla sua esperienza consolidata nell'accompagnamento delle imprese e nella realizzazione di progetti promozionali all'estero, si presenta all'evento con l'obiettivo di espandere il mercato del suo prodotto di eccellenza».

