VaiOnline
Sarcidano
14 agosto 2025 alle 00:47

Laghi & nuraghi, il Consorzio cerca alleanze 

«Diventate ambasciatori attivi della Sardegna autentica». È l’appello agli operatori turistici del Sarcidano-Barbagia di Seulo da parte del Consorzio turistico “Laghi e nuraghi”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire una rete di professionisti che condividano una visione di sviluppo culturale, sociale ed economico fondato sull’identità dei paesi e sulla bellezza genuina delle aree interne.

Il consorzio è alla ricerca di tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, accompagnatori e gestori di strutture ricettive che operano nei comuni di Esterzili, Goni, Isili, Nurallao, Orroli, Sadali, Serri e in tutta la zona del Sarcidano-Barbagia di Seulo. «Il nostro territorio», ha detto il presidente del Consorzio, Samuele Gaviano, «ha bisogno di voci credibili e appassionate. Lavorare assieme agli operatori locali motivati è fondamentale per costruire un’offerta turistica e di qualità».

Essere ambasciatori significa partecipare alla progettazione di offerte turistiche integrate e raccontare il territorio a un pubblico qualificato, valorizzando le peculiarità che questa zona offre: dal paesaggio all’archeologia, dalle tradizioni all’enogastronomia. «Gli ambasciatori che stiamo cercando», ha aggiunto Gaviano, «non saranno semplici testimonial, ma protagonisti attivi di un progetto che vuole restituire centralità alle zone interne».

Per candidarsi, gli interessati possono inviare una breve presentazione della propria attività all’email del consorzio info@laghienuraghi.it. (s. g.)

