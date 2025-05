L’agguato del killer in permesso 

Milano. Un vero giallo ha trasformato all’alba di ieri un hotel a quattro stelle nella zona della stazione Centrale nello scenario di un'aggressione a coltellate tra dipendenti, con annessa la scomparsa di una terza collega per la cui incolumità ci sono forti timori.

Ferito alla carotide

Il sospetto aggressore, un 35enne già condannato per omicidio che si trovava in permesso lavorativo nell’hotel e da venerdì non è più rientrato nel carcere di Bollate, è ricercato da polizia e carabinieri. La vittima è Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, un cinquantenne italiano di origini egiziane, nessun precedente penale. L’uomo lavora come barista nell’albergo. Sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per ridurre i danni delle lesioni, è in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del Niguarda. L’hanno trovato alle 6,20 in un lago di sangue davanti all’albergo, in via Napo Torriani, a un isolato dalla stazione. Si ipotizza che a colpirlo sia stato Emanuele De Maria, che lavorava alla reception. Cinque coltellate: una al torace, due alla schiena, una a un braccio e la più profonda, al collo, che ha raggiunto la carotide.

Ansia per la donna

De Maria venerdì pomeriggio non si era presentato al lavoro e la sera non è rientrato in carcere, secondo la Mobile ieri mattina alle 6 ha intercettato il collega all’esterno dell’albergo e, dopo una lite, lo ha aggredito. Anche una loro collega, la barista Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, 50enne italiana di origine cingalese, non si è presentata al lavoro. Gli investigatori temono che la sua scomparsa sia collegata alla furia di De Maria. L’uomo in permesso lavorativo dal carcere di Bollate, dove stava scontando una pena definitiva a 14 anni e tre mesi di carcere per l’omicidio di Oumaima Racheb, una 23enne che aveva ucciso il 31 gennaio 2016. Le aveva inferto una coltellata al collo mentre erano in un albergo dismesso di Castel Volturno ed era fuggito. Era stato arrestato due anni dopo, nel 2018, a Weener, nel Nord della Germania.

RIPRODUZIONE RISERVATA