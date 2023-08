L’aggressore ripreso dalle telecamere 

Potrebbero essere decisive le immagini delle telecamere e alcune testimonianze per dare un nome all’uomo che domenica pomeriggio ha aggredito Elvezio Macis. I carabinieri della compagnia di Mogoro hanno subito avviato gli accertamenti, si indaga per tentato omicidio. E intanto a Gonnosnò e in tutta la Marmilla cresce la preoccupazione e l'allarme sul fronte sicurezza.

Le indagini

I militari hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza comunale, in particolare si stanno focalizzando sulle immagini delle telecamere di corso Umberto che domenica pomeriggio dovrebbero aver ripreso tutte le fasi dell’aggressione. Da quando intorno alle 17 un uomo, vestito con una tuta bianca e il volto coperto da un passamontagna, si è avvicinato a Elvezio Macis. In una mano teneva una bottiglia piena di benzina, nell’altro un accendino: con un gesto rapidissimo ha lanciato addosso al 56enne il liquido infiammabile ma l’uomo ha reagito spiazzando l'aggressore che non è riuscito ad innescare il fuoco ed è fuggito. L’uomo mascherato si è allontanato a piedi nelle viuzze del paese e ha fatto perdere le proprie tracce. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, i carabinieri hanno sentito a lungo Elvezio Macis e altri testimoni per cercare di ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un regolamento di conti ma non si esclude nessuna ipotesi.

Le reazioni

In paese intanto ci si interroga sui sempre più frequenti episodi di microcriminalità. «Siamo una comunità tranquilla e lontana da certe dinamiche – ha commentato il sindaco Ignazio Peis – Purtroppo nell'ultimo anno mezzo in tutto il territorio si sono verificati fatti spiacevoli che minano la serenità della nostra zona». Da Ales a Senis passando per Baressa e Gonnosnò si sono registrati furti di armi, rapine e anche incendi dolosi dal chiaro tenore intimidatorio. «Noi andiamo avanti, confidiamo nel lavoro dei carabinieri e delle forze dell’ordine – ha aggiunto – i controlli non mancano, ci auguriamo che venga fatta piena luce e si riesca a risalire agli autori di simili azioni». Nei mesi scorsi in prefettura era stato riunito anche il comitato per la sicurezza per affrontare, ra i vari problemi, anche il “caso Marmilla”.

