L’aggressore era già stato denunciato 

MILANO. Rhasi Abrahman, 23 anni, quando lunedì è stato bloccato dopo aver ferito con un coltellino multiuso sei persone nelle vie vicine alla stazione Centrale, al polso aveva ancora il braccialetto di un ospedale. Era quello di San Donato, dov’era finito il 6 febbraio: gli agenti avevano trovato il marocchino in uno stato di totale alterazione su un treno alla stazione di Milano Rogoredo. Qualche ora prima su un autobus aveva strappato il cellulare a un uomo. In quell'occasione era stato denunciato per furto con strappo. Ha poi probabilmente girovagato fino al pomeriggio di lunedì, quando ha ferito e rapinato sei persone, tra le quali una donna incinta, «non esitando a colpirle con estrema violenza, oltre che ad usare il coltellino». Il sindaco Giuseppe Sala risentirà il ministro dell’Interno per «condividere la necessità di avere più risorse, più persone in divisa in città». Il fatto è «assolutamente grave» ma «Milano non è in emergenza. Chi vuole dimostrare il contrario provi a farlo».

