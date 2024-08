L’aggressore di Ferragosto resta in cella 

Avrebbe colpito il vicino di pascolo con una zappa ferendolo alla schiena al culmine di violenta aggressione, alla vigilia di Ferragosto. Giuseppe Manca, 53 anni, di Meana Sardo, resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio mentre il ferito, il compaesano Giovanni Marras di 52, è ancora in ospedale. Con l’elisoccorso era giunto, in codice rosso, al “Brotzu” di Cagliari, dove è stato ricoverato in rianimazione. Ora è al “Businco” in chirurgia toracica. Le sue condizioni sono stabili ed è fuori pericolo.

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri di Meana Sardo e da quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tonara. Ancora in fase di accertamento il movente dell’aggressione, forse legato a dissidi personali e familiari. L’aggressore si sarebbe scagliato sulla vittima colpendola alla schiena con un attrezzo agricolo, verosimilmente una zappa.

