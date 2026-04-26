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Caam.
27 aprile 2026 alle 00:18

l’aggancio della de amicis 

Vittoria sulla Medilav e primato condiviso nei playoff dell’Over 

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Libertas Caam in campo nel weekend festivo. Il big match del sesto turno dei playoff Over va alla De Amicis, che batte 2-0 la Medilav (con Masala e un’autorete) e la aggancia in vetta con una gara in meno. Il 3-1 sullo Sporting Diddo’s consente al Bar Dessì di portarsi al terzo posto a quota dieci punti. L’Aiace vince lo scontro diretto con la Muppet 3-2 grazie a Podda e a Desogus (doppietta), mentre ha riposato la Neri Antiquariato/Barracca Manna.

Nei playoff dei Master comincia bene la leader della prima fase Is Cortes, che travolge la Thermomax (7-0) con Farci (quaterna) sugli scudi. Nello stesso girone A il Kalagonis con un rigore di Cuccus sconfigge il Deximu. Nel gruppo B si gioca oggi (Stella Rossa Villacidro-Fedele Lecis) e domani (Santiago-Muppet).

Anche gli Ultra scendono in campo stasera: nel girone A la regina Fly Divani sfid il Cagliari 2020, la Pgs Audax Frutti d’Oro invece la Libertas Barumini (che mercoledì ha battuto nel recupero la Zuddas Gomme G&G Market per 2-1), mentre Brancaleone-Cra RS Mediterranea/Ulisse completa il programma di domani per il girone B.

Ultimo turno dei Senior, dominati dalla leader De Amicis che gioca in posticipo oggi contro il Maracalagonis (l’altra gara di stasera è tra Orrolese e Serbariu). Musiu e Orrù danno la vittoria alla Cra Regione Sardegna contro l’Accademia Sulcitana (che oggi tenta di agguantare l’ottavo posto nel recupero contro il Deximu). Nell’altro recupero l’I Love Pizza Monserrato supera per 2-1 il Serbariu. Non partecipa alla seconda fase l’El Carnicero, che con una doppietta di Muggiri impone il 2-2 a Gli Incisivi accreditati dell’ottavo posto. Finisce 0-0 l’anticipo di mercoledì tra I love Pizza Monserrato e Deximu, che chiudono la stagione regolare rispettivamente al secondo e terzo posto.

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