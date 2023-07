L’Agenzia spaziale studia lo stagno che sparisce d’estate 

I fenicotteri in inverno, i minerali in estate. È quello che regala lo stagno di Sal’e Porcus, tra San Vero e Riola, dove due giorni fa si è conclusa la prima edizione della International remote sensing summer school organizzata dal Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per 5 giorni 25 studenti provenienti da tutto il mondo hanno studiato il sito al centro dell’attenzione dell’Agenzia spaziale italiana.

«Si tratta di una zona unica: per tutta l’estate si prosciuga - spiega la coordinatrice del progetto, Maria Teresa Melis - Ciò vuol dire che può essere studiata anche in lontananza». Gli studenti hanno potuto assistere ai voli dei nuovi sistemi di acquisizione di dati con strumentazione in grado di trasportare grossi sensori per la caratterizzazione spettrale, geologica e topografica della superficie dello stagno. Come fanno sapere gli esperti i primi risultati confermano le potenzialità del sito nell’ambito spaziale e suggeriscono la necessità di approfondire le conoscenze sulla storia geologica di questo bacino. «È stata individuata ad esempio la presenza di minerali - conclude Maria Teresa Melis - Il sito sarà oggetto di importanti studi». ( s. p. )

