L’Agenzia spaziale a Cuccuru Angius: sede quasi pronta 

Anche la Regione punta sulla nuova sede dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) che verrà inaugurata nei prossimi mesi a Selargius, nel nuovo centro in fase di allestimento nell’Osservatorio astronomico di via della Scienza. Nelle scorse settimane una delegazione del Comune, insieme ai rappresentanti dell’Asi, hanno fatto un sopralluogo nel polo di Cuccuru Angius, per poi firmare il protocollo d’intesa in Municipio, in attesa del taglio del nastro atteso tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

Ieri la tappa in Regione. «Le grandi infrastrutture di ricerca, come anche l’Einstein Telescope, sono tanto un punto d’arrivo quanto un punto di partenza per un territorio che guarda all’innovazione come sistema avanzato», il commento della governatrice Alessandra Todde al termine del confronto con i vertici dell’Agenzia spaziale italiana. Nel corso dell’incontro è stata confermata l’imminente l’apertura del quarto centro operativo dell’Asi, previsto a Selargius: il Sardinia deep space antenna center, un’infrastruttura che rafforzerà il ruolo della Sardegna nel campo dell’esplorazione e delle comunicazioni nello spazio profondo.

Il centro nasce come struttura di comunicazione condivisa con il Sardinia Radio Telescope dell’Inaf a San Basilio, ma sarà presto potenziato con una propria antenna, trasformandosi in un vero e proprio hub nazionale e internazionale per le attività di ricerca e formazione nel settore spaziale. «Oggi abbiamo avuto l’opportunità di approfondire le potenzialità di sviluppo della nostra struttura, ottenendo un appoggio fondamentale da parte di tutti i rappresentanti istituzionali», le parole di Teodoro Valente, presidente dell’Asi. ( f. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA