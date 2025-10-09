VaiOnline
Sulcis.
10 ottobre 2025

L'Agenzia Pintus, un pezzo di storia 

«Arriviamo nelle zone più remote» 

La distribuzione dell’informazione è basilare per far arrivare i quotidiani sul territorio e nel Sulcis primeggia, da oltre 50 anni, l’Agenzia di Gianni Pintus, che dopo tanti anni di onorato servizio verso i lettori va verso la conclusione della sua vita lavorativa. L’avvio dell’attività risale agli anni Settanta, tra il 1974/75, quando la diffusione dei giornali era affidata ai bus che percorrevano la provincia, per contribuire all’informazione.

Oggi, nella sede centrale di distribuzione di giornali, libri e riviste, in via Monte Linas a Iglesias, Gianni Pintus (nella foto con il figlio) rispolvera la memoria della lunga collaborazione con L’Unione Sarda, sin dagli anni del primo centro stampa, in viale Elmas, vicino all’aeroporto. La fine degli anni Ottanta, segnò un punto di svolta nella diffusione dell’informazione cartacea: si fronteggiavano gli antagonisti e si riducevano i tempi di distribuzione.

Tanto il lavoro durante gli anni Novanta: la diffusione raggiungeva numeri alti (circa 80mila copie al giorno per la sola L’Unione Sarda) e l’agenzia copriva il Sulcis: Iglesias, Carbonia, sino a Sant’Antioco.

«Il centro stampa dell’Unione Sarda, in quegli anni, cominciò a occuparsi anche del Corriere dello Sport: il primo quotidiano nazionale stampato in Sardegna e, poi, distribuito su tutto il territorio», ricorda Pintus, che ricorda il suo impegno nel valorizzare la presenza della stampa anche nelle zone più remote dell’Isola: «Le generazioni più in là con gli anni pretendono il giornale, è una rassicurante abitudine. Anche se, oggi, pensiamo a quel senso di velocità che fa perdere di vista le notizie reali e verificate». Peraltro, l'interesse per le notizie locali resta alto.

Gli aneddoti del lungo lavoro sono innumerevoli e ricalcano l’essenza del rispetto per questo mestiere e il sentirsi parte di una famiglia e di un progetto importante: diffondere il sapere, non lasciare indietro nessuno. Questo il motto di Gianni Pintus in tanti anni di lavoro.

