L’agente arrestato rimane in carcere 

Qualche minuto di dichiarazioni spontanee nel carcere di Bancali, su cui è calato il massimo riserbo. Sono state rilasciate ieri mattina dall’assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Badu’e Carros, Salvatore Deledda, 38 anni di Siniscola, davanti al gip di Nuoro, Giacomo Ferrando e al pm Andrea Jacopo Ghironi, dopo che l’agente lunedì è finito in carcere con l’accusa di corruzione e introduzione di cellulari nell’istituto di pena nuorese. dove per ora resta rinchiuso. Ad arrestarlo gli uomini della Squadra mobile di Nuoro, guidata da Fabio Di Lella.

Accuse pesantissime: Deledda secondo la prospettazione dell’accusa avrebbe accettato soldi per portare in carcere dei cellulari da dare ai detenuti. Insieme a lui è finita in carcere anche Carmela Mele, 45 anni di Napoli, sorella di Vincenzo Mele, detenuto nella sezione di Alta sicurezza del carcere di Nuoro, e reggente dell’omonimo clan camorrista di Pianura, che avrebbe corrotto Deledda, difeso da Stefano Stochino e Roberto Corrias. L’indagine sull’introduzione dei cellulari e degli smartphone in carcere, era partita alla fine dell’estate, ma non è bastata per scongiurare il 24 febbraio scorso, la clamorosa evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona. Evasione su cui indaga la Dda di Cagliari.

