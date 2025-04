L’agenda di Donald: «Vorrei vedere tutti i leader» 

«Ci saranno tanti leader, vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello. E vorrei occuparmi di tutti loro. Molti di loro saranno là e vorranno incontrarmi per parlare di commercio». Reduce da un incontro positivo col premier norvegese Joans Sore alla Casa Bianca («Abbiamo parlato di commercio e non avremo nessun tipo di problema con la Norvegia, nessuno») Donald Trump spalanca la sua agenda e apre, almeno teoricamente, agli appuntamenti con i tanti leader che saranno presenti domani a Roma per i funerali di Francesco. Ma al netto della cerimonia il presidente Usa, che arriverà in Italia già oggi, avrà a disposizione giusto una manciata di ore. E qualche big è già semi-prenotato. È il caso della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, che non ha ancora avuto un contatto diretto col leader americano. Si è scritto più volte che la premier italiana Giorgia Meloni, già ospitata alla Casa Bianca e in precedenza nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, potrebbe essere tramite di un faccia a faccia fra gli alleati-avversari contrapposti nella guerra dei dazi. Ma ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani non nascondeva il suo scetticismo: «Mi pare complicato organizzare un vertice internazionale in occasione del funerale del Papa». Al contrario von der Leyen non esclude nulla: la portavoce Paula Pinho precisa che il motivo principale della presenza di von der Leyen sabato a Roma è partecipare ai funerali di Francesco, ma parla di «opportunità» di «brevi bilaterali», aggiungendo: «Stiamo valutando la possibilità di incontrarci» anche se «al momento non c'è nulla di confermato». Ma oltre ai dazi i dossier non mancano, a cominciare dalla guerra in Ucraina. E proprio il presidente Volodymyr Zelensky nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere «molto interessato» a un incontro con Trump, anche se il precedente, cioè il traumatico vertice in cui fu maltrattato dal presidente Usa e dal suo vice JD Vance, suggerirebbe cautela e una solida preparazione del prossimo confronto.

RIPRODUZIONE RISERVATA