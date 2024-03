Lagarde vuole tenere i tassi al 4% 

La prudenza è d'obbligo, ma l'allineamento dei pianeti necessario perché la Bce torni a tagliare i tassi d'interesse potrebbe essere vicino. Anzi, pare imminente.

L’annuncio

Per ora dovrebbe arrivare una conferma: un primo annuncio è previsto per giovedì, quando il Consiglio direttivo della Banca centrale europea si riunirà per valutare il da farsi. E nel meeting di Bruxelles, Christine Lagarde dovrebbe confermare i tassi al 4 per cento nel suo attesissimo discorso. L’operazione del taglio, invece, resta complessa. La strada che sarà tracciata dalla Banca centrale europea dovrebbe portare a una riduzione del costo del denaro a giugno, con la possibilità che il pressing dei consiglieri “colombe” in seno alla Bce riesca a sfatare un persistente tabù nelle banche centrali europee, e cioè il convincimento che a inaugurare una nuova fase di politica monetaria - espansiva in questo caso dopo quasi due anni di strette iniziate nel luglio 2022 - debba essere la Fed e non la Bce.

La situazione

A dirlo sono i numeri. In base ai tassi impliciti che derivano dalle attese dei mercati, c'è un 73% di probabilità di un primo taglio dei tassi da un quarto di punto da parte della Bce il 6 giugno, chance molto più remota ad aprile (16,7%) e prossima allo zero nel meeting Bce della prossima settimana (5,4%).

Viceversa, per la Fed - che darà una valutazione mercoledì nel suo Beige Book e il cui presidente Jay Powell testimonierà al Congresso domani e giovedì - gli investitori hanno fatto slittare a luglio la data più probabile per un taglio dei tassi, pur non escludendo giugno.

Rate più basse?

C’è poi l’Euribor, l’indice che in un certo senso anticipa le mosse della Bce. E c’è uno studio degli esperti di Facile.it molto rassicurante.

Secondo i calcoli e le proiezioni, le rate potrebbe iniziare a diminuire tra maggio e giugno, ma il calo sarà modesto, compreso tra i 14 e i 22 euro circa per un mutuo variabile medio.

