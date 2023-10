lAGANA E fERRU a uras mettono i rivali in fila 

Mario Lagana e Roberta Ferru hanno vinto ieri la sesta edizione di “Uras corre… per non dimenticare”, prova podistica su strada di 9,95 km.

Ordini d’arrivo. Maschile . 1. Mario Lagana (Atl. Edoardo Sanna Elmas), 2. Gianluca Salaris (M40, Macomerunners), 3. Giuseppe Stara (M45, Dinamica), 4. Andrea Melis (M40, Macomerunners), 5. Fabrizio Serafini (Ampa Tr.), 6. Carlo Feltrin (M40, Dinamica), 7. Simone Cardone (M45, Am. Olbia), 8. Giacomo A. Saba (M35, Isolarun), 9. Enrico Armas (M45, Am. Terralba), 10. Antonio Marras (M35, Sos Iddanoesos).

Femminile : 1. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atletica Leggera), 2. Elisa Cau (Runners Oristano), 3. Veruska Figus (F50, Atl. Legg. Arborea), 4. Patrizia Passero (F50, Am. Terralba), 5. Leonarda Cantara (F45, Monte Acuto Marathon), 6. Silvia Pusceddu (F40, Atl. Villamarese), 7. Katia Teresa Contini (R45 Runners OR), 8. Rossella Dessì (F55, Am. Terralba), 9. Eleonora M. Murru (F45, Runners OR), 10. Caterina Miscali (F60. Atl. Dolianova).

RIPRODUZIONE RISERVATA