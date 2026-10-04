SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Santa Sofia.
05 ottobre 2026 alle 01:20

L’affondo in extremis del vecchio borgo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Costa Verde 1

V. B. Sant’Elia 2

Arbus Guspini Costa Verde (4-4-2) : Firinu, Aramu, Sedda, S. Atzori (23’ st Onnis), Medda (17’ st Pancotto), Capelli, Pilosu (28’ pt Concas), Mattea, Sofouesse (25’ st Piga), L. Atzori, Ruggeri (33’ st Figus). In panchina Frau, Canar-

giu, Cancedda, Tuveri. All. Agus.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Grotta, Moussa, Sanchez (40’ st Omisse), Picciau, Cara, Ferrer (45’ st Pinna), S. Murgia (42’ st Ataldi), Kemache (42’ st Coulibaly), Martin (33’ st M. Murgia), Demurtas, Radovanovic. In panchina El Ardouidi, Riberi, Fantola, G. Murgia. All. V. Murgia.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : st 28’ Ferrer, 30’ Concas, 49’ Ataldi.

Note : ammoniti L. Atzori, S. Atzori, Moussa, Kemache, Ferrer.

Arbus. Con il fiatone, sbuffando e ansimando ma credendoci fino alla fine il Vecchio Borgo Sant’Elia fa suoi i tre punti al cospetto di una Costa Verde non certo arrendevole ma ancora in fase di rodaggio. Decisivo il gol realizzato allo scadere dal nuovo entrato Ataldi che fulmina Firinu in mischia a seguito di un calcio di punizione dal limite.

Priva ancora di capitan Spina, Agus affida il reparto offensivo a Pilosu e Soufoesse con alle spalle in fase di costruzione Mattea e Lorenzo Atzori. Dalla parte opposta Murgia schiera il collaudato duo Radovanovic-Stefano Murgia e Ferrer apparso in stato di grazia. La gara si gioca sempre sui binari del massimo equilibrio. Nei primi 45’ buone per gli ospiti le occasioni di Ferrer all’11’ e 24’ e Chemache al 44’, la Costa Verde replica al 14’ con la grande palla gol che Soufoesse, ancora non al meglio, sbaglia.

I gol arrivano nella ripresa: al 28’ dal limite sblocca Ferrer con una punizione che Firinu riesce appena a sfiorare. La replica della Costa Verde è immediata grazie a un gol capolavoro di Concas, bravo in semirovesciata a battere Grotta. I secondi finali della gara premiano gli ospiti punendo troppo severamente la Costa Verde, che abbandona il Santa Sofia con l’amaro in bocca.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale

A Roma rebus della maggioranza: come finanziare il taglio delle tasse? 
Politica

Consulenze in Regione, scontro Grillo-Todde sulla «legge poltronificio»

L’ex garante del M5S: nell’Isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d’Assisi 
Roberto Murgia
I lavori si sarebbero dovuti completare a dicembre, ma sono in alto mare. L’Arnas: progetto di straordinaria importanza

«Businco, cantiere in grave ritardo: basta promesse»

L’Usb: commissariare l’opera e far emergere le responsabilità 
Cristina Cossu
Nel parco eolico tra Mogorella, Villaurbana e Siamanna

«Ho visto il grifone sbattere sulla pala e poi morire»

La denuncia sui social di una influencer ambientalista 
Sara Pinna
Garlasco

«Fate riposare in pace nostra figlia»

I Poggi in tv: «Il colpevole è Stasi. Se la giustizia ci dirà altro ne prenderemo atto» 
Assisi.

«Il sole di Francesco illumini il mondo verso la pace»

Mattarella: il suo insegnamento è centrale per le sfide epocali di oggi 