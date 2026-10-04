L’affondo in extremis del vecchio borgo  

Costa Verde 1

V. B. Sant’Elia 2

Arbus Guspini Costa Verde (4-4-2) : Firinu, Aramu, Sedda, S. Atzori (23’ st Onnis), Medda (17’ st Pancotto), Capelli, Pilosu (28’ pt Concas), Mattea, Sofouesse (25’ st Piga), L. Atzori, Ruggeri (33’ st Figus). In panchina Frau, Canar-

giu, Cancedda, Tuveri. All. Agus.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Grotta, Moussa, Sanchez (40’ st Omisse), Picciau, Cara, Ferrer (45’ st Pinna), S. Murgia (42’ st Ataldi), Kemache (42’ st Coulibaly), Martin (33’ st M. Murgia), Demurtas, Radovanovic. In panchina El Ardouidi, Riberi, Fantola, G. Murgia. All. V. Murgia.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : st 28’ Ferrer, 30’ Concas, 49’ Ataldi.

Note : ammoniti L. Atzori, S. Atzori, Moussa, Kemache, Ferrer.

Arbus. Con il fiatone, sbuffando e ansimando ma credendoci fino alla fine il Vecchio Borgo Sant’Elia fa suoi i tre punti al cospetto di una Costa Verde non certo arrendevole ma ancora in fase di rodaggio. Decisivo il gol realizzato allo scadere dal nuovo entrato Ataldi che fulmina Firinu in mischia a seguito di un calcio di punizione dal limite.

Priva ancora di capitan Spina, Agus affida il reparto offensivo a Pilosu e Soufoesse con alle spalle in fase di costruzione Mattea e Lorenzo Atzori. Dalla parte opposta Murgia schiera il collaudato duo Radovanovic-Stefano Murgia e Ferrer apparso in stato di grazia. La gara si gioca sempre sui binari del massimo equilibrio. Nei primi 45’ buone per gli ospiti le occasioni di Ferrer all’11’ e 24’ e Chemache al 44’, la Costa Verde replica al 14’ con la grande palla gol che Soufoesse, ancora non al meglio, sbaglia.

I gol arrivano nella ripresa: al 28’ dal limite sblocca Ferrer con una punizione che Firinu riesce appena a sfiorare. La replica della Costa Verde è immediata grazie a un gol capolavoro di Concas, bravo in semirovesciata a battere Grotta. I secondi finali della gara premiano gli ospiti punendo troppo severamente la Costa Verde, che abbandona il Santa Sofia con l’amaro in bocca.

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