L’affondo di Truzzu: su stadio e ospedali Regione immobile 

Stadio e ospedali: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu rompe il silenzio e va all’attacco. Contro «l’immobilismo della Regione, un delitto contro le nostre comunità», dice. E, indirettamente, contro il governatore Christian Solinas: è vero, non lo nomina mai una volta mentre parla una decina di minuti a braccio dal palco della Cna, ma è evidente che il riferimento è al titolare di Villa Devoto. «Noi siamo pronti a fare di tutto per recuperare fondi per i nostri territori. Chiediamo in questo senso alla Regione di fare uno scatto in avanti perché, oggettivamente, siamo completamente fermi», dice Truzzu. «Ci sono tante risorse a disposizione e dobbiamo spenderle perché altrimenti ci saranno altre Regioni pronte a farlo. Non possiamo permetterci di stare fermi, l'immobilismo», ribadisce, «noi come amministrazione ci siamo».

Cosa accade

Da settimane il dibattito politico nell’Isola verte sui nuovi ospedali che la Regione intende costruire e sull’accordo di programma che contempla (anche) la realizzazione del nuovo stadio a Cagliari per il quale Palazzo Bacaredda ha un iter avviatissimo mentre la Regione cerca di far rispettare la volontà del Consiglio regionale che alle risorse pubbliche per il nuovo impianto (50 milioni) ha detto sì ma in qualche misura li ha “vincolati” all’accordo sugli ospedali. «In queste settimane», afferma Truzzu, «si è acceso il dibattito politico anche su ospedali e stadio. Noi siamo pronti ad andare avanti, ma occorre che ci sia un interlocutore che ci dia precise indicazioni, per esempio sulla tipologia di aree che possono ospitare gli ospedali. Noi siamo pronti a esaminare le carte e a dare risposte entro pochi giorni», aggiunge.

L’appello

Dopo quella lettera della Regione che rinvia a “data da destinarsi” il tavolo tecnico con il Comune di Cagliari che si sarebbe dovuto tenere il 4 luglio scorso per discutere dell’accordo di programma (per effetto delle dimissioni della segretaria generale della presidenza Gabriella Massidda, che aveva seguito per Villa Devoto i due incontri precedenti), non stupisce che il sindaco del capoluogo pungoli la Regione. «Serve un interlocutore che ci fornisca gli elementi su cui lavorare, altrimenti non si può andare avanti», dice.

Lo stadio

La partita dello stadio resta centrale per il sindaco, anche perché sulla realizzazione del nuovo impianto a Sant’Elia si è già espresso (due volte) il Consiglio comunale: “congelato” per il momento il tavolo tecnico Regione-Comune, l’amministrazione tira dritto. Perché quando arriveranno le risorse vuole avere concluso l’iter in modo da mandare immediatamente il progetto a gara, e perché in autunno l’Uefa deve decidere se sarà l’Italia il Paese organizzatore di Euro 2032 e Cagliari, con il nuovo stadio, è una delle dieci città candidate a ospitare la manifestazione.

Dopo l’avvio della conferenza di servizi decisoria, il 3 luglio scorso, dove il Comune ha raccolto i primi pareri e indicazioni dei vari enti, adesso la palla si sposta nel campo della Commissione pubblico spettacolo dove siedono i rappresentanti della Prefettura, della Questura, del Comune, Genio civile, Vigili del fuoco e altri che dovrà decidere sulla congruità della sicurezza del nuovo impianto. Parallelamente, il progetto dello stadio arriverà nelle stanze del Coni, a Roma (passaggio obbligatorio per gli impianti sportivi), a settembre tornerà a riunirsi la conferenza di servizi che, salvo imprevisti, darà l’ok definitivo. Per chiudere la partita, naturalmente, serviranno i 50 milioni.

