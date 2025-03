L’affondo di Trump: «Gli europei sono dei parassiti» 

Washington. «Non sopporto di dover salvare di nuovo l’Europa». «Condivido pienamente il tuo odio per il parassita europeo, è patetico». È lo scambio di messaggi tra il vicepresidente Usa JD Vance e il segretario alla difesa Pete Hegseth, riportati dal caporedattore dell'Atlantic, Jeffrey Goldberg, che ha fatto sapere di essersi ritrovato per errore in una chat su Signal, altamente classificata. E più tardi Trump rincara la dose, dicendo di essere d’accordo col suo vice nel giudizio secondo cui gli europei «sono parassiti. Lo sono stati per anni, ma non li biasimo, biasimo Biden», ha aggiunto, riferendosi agli scambi commerciali e ai dazi.

Nella chat si parlava dei raid Usa in Yemen e – riporta la Bbc – anche della possibilità che l'Ue paghi per la protezione Usa sulle rotte di navigazione chiave. «Che sia adesso o tra qualche settimana, dovranno essere gli Stati Uniti a riaprire queste rotte di navigazione», ha scritto il 14 marzo l’account associato al consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Michael Waltz.

Replica il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Premesso che la parola “odio” non mi piace, non è il mio linguaggio, voglio ricordare a tutti che i nostri mercantili ce li proteggiamo da soli, con la nostra Marina militare che ha abbattuto diversi droni lanciati dagli Houthi contro di noi. Forse è appena arrivato Vance, magari non conosce il pregresso, ma siamo integrati in una serie di operazioni, anche con gli Usa e Gran Bretagna. Lì c'è la Marina militare italiana, i nostri mercantili ce li proteggiamo, e noi proteggiamo altri come altri proteggono noi. Questo per mettere i puntini sulle i, con grande rispetto e senza odiare nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA