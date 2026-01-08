L’affondo di Macron: «Usa neocolonialisti lontani dagli alleati» 

Parigi. È un'accusa e insieme una denuncia quella di Emmanuel Macron, che cerca ancora una volta di porsi come paladino dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti di Donald Trump, del loro «nuovo colonialismo e nuovo imperialismo» nelle relazioni internazionali. Il presidente francese ha attaccato la politica estera americana davanti a una platea speciale, quella degli ambasciatori di Francia riuniti, come di consueto, a ogni inizio di anno nuovo.

La posizione

Macron ha preso ancora più le distanze da un'America che «si sta gradualmente allontanando» dagli alleati europei e «si svincola dalle regole mondiali». Gli Stati Uniti, per il capo dell'Eliseo, sono preda di «un'aggressività neocoloniale». La settimana scorsa, Emmanuel Macron era stato accusato di non aver condannato, in una prima reazione, l'operazione di Trump in Venezuela, in particolare sotto l'aspetto del rispetto del diritto internazionale. E appena due giorni fa l’Eliseo aveva parlato di «storica condivisione» sull’Ucraina, per la prima volta con la presenza di Witkoff e Kushner, gli emissari speciali di Trump, sulle garanzie di sicurezza nei confronti di Mosca elaborate dalla Coalizione dei Volenterosi. Ieri, invece, si è fatto paladino dell'Europa lanciando l'appello ad un «multilateralismo efficace» di fronte a un mondo che perde la bussola, «che si sta disgregando».

La prospettiva

Più volte, nel suo lungo discorso, Macron ha fatto riferimento alla presidenza francese del G7 che comincia, esortando le grandi potenze mondiali ad unirsi con i «grandi emergenti» del Brics e non ad opporsi a queste nuovi giganti in crescita, per riformare la governance mondiale e l'Onu. «Respingiamo il nuovo colonialismo ma anche la riduzione al vassallaggio e il disfattismo», ha detto il presidente francese nel Salone delle Feste del palazzo presidenziale: «Quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione: maggiore autonomia strategica e meno dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e della Cina». Il presidente francese non ha perso l'occasione per commentare l'attualità più stringente e drammatica di questi giorni, fra l'operazione Usa in Venezuela con la cattura di Nicolas Maduro e le mire proclamate di Trump sulla Groenlandia: «Ci troviamo in un mondo di grandi potenze - ha lamentato - che ha la tentazione concreta di spartirsi il mondo».

L’invito

Ai suoi diplomatici che da domani torneranno nelle loro sedi in tutto il pianeta per rappresentare la Francia, ha raccomandato di non limitarsi ad essere «i commentatori» di quello che «fanno tutti gli altri», «gli spettatori di quello che si sta sbriciolando». Quindi l’invito finale: «Non siamo lì per commentare, ma per agire». Da Berlino, qualche ora prima, era arrivato il grido allarmato del presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, secondo il quale «bisogna impedire che il mondo si trasformi in un covo di briganti, in cui i più spietati si prendono ciò che vogliono» Con anche «la distruzione dei valori da parte del nostro partner più importante, gli Stati Uniti».

RIPRODUZIONE RISERVATA