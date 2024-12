L’affondo del centrodestra: mozione di sfiducia per Bartolazzi 

Dei dodici assessori della Giunta Todde, Armando Bartolazzi (Sanità) è stato finora quello messo in discussione più volte. Dalle opposizioni, certo, ma anche in vari ambienti del Campo largo. Ora il centrodestra prova ad “aiutare” la maggioranza a uscire dall’imbarazzo. Come? Una mozione di sfiducia firmata da tutti i capigruppo con richiesta alla presidente della Regione di revocare la delega all’oncologo romano nominato in quota Movimento Cinquestelle. «Abbiamo atteso otto mesi per il rodaggio», ha spiegato ieri il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, «e abbiamo atteso che si chiudesse la partita delle aree idonee. Ora però non ci sono più scuse: la maggioranza deve occuparsi di sanità e per farlo deve rimuovere l’assessore Armando Bartolazzi: è inadeguato al ruolo e gli manca una visione strategica».

«Chiacchiere da bar»

Secondo Truzzu, l’assessore si è distinto prevalentemente per le uscite ad effetto, caratterizzandosi più come opinionista e battutista che come amministratore attento e scrupoloso. «Ha dimostrato di essere un cittadino qualsiasi che fa chiacchiere da bar», aggiunge. Il riferimento è «all’iniziale autoproclamazione quale «Rombo di tuono della sanità sarda» che «si è rivelata una costante di comunicazione». Ma anche a varie «boutade». Per esempio, la proposta di risolvere la questione della Blue tongue con l’uso dell’azoto liquido. Ora, «serve un cambio di passo e con questa mozione intendiamo dare una mano al Campo largo che in parte condivide la nostra posizione sull’assessore».

L’affondo

Ivan Piras di Forza Italia parla di «mancanza di risposte ma anche di ricette per superare lo stallo. La sanità è stata il cavallo di battaglia con cui il centrosinistra ha vinto le elezioni. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il sistema è al collasso. Non sono stati nemmeno erogati i fondi destinati in assestamento di bilancio per i privati convenzionati». Per Umberto Ticca dei Riformatori «il problema è l’assenza totale di prospettiva. Dall’assessore non c’è stata una delibera conseguente alle dichiarazioni. La situazione peggiora di giorno in giorno. Davanti all’inesistenza di politiche sanitarie, diciamo noi quello che la maggioranza non può dire».

«Rompiamo gli indugi e diamo alla maggioranza uno strumento per metter mano a una Giunta inefficace», taglia corto Stefano Tunis di Sardegna al centro 20Venti. Ma la sanità, osserva, merita un approccio particolare, «purtroppo le uniche iniziative della Giunta hanno a che fare con l’accerchiamento di direttori generali che non hanno scelto loro, ignorando il fatto che i dg devono rispondere all’atto aziendale».

«È solo simpatico»

Per questi motivi, «chiediamo al presidente Comandini di calendarizzare la mozione già la settimana prossima». Per Alice Aroni dell’Udc «Bartolazzi è una persona simpatica e dotata di un piacevole eloquio. Ma le sue qualità finiscono qui: non ha messo in campo alcun atto di programmazione, per questo a chi lo sostituirà chiederemo cosa intende fare per la sanità sarda». Una realtà, quella dell’Isola, «che Bartolazzi non conosceva», aggiunge Alessandro Sorgia della Lega. Oltretutto, «l’assessore è ossessionato dal commissariamento delle aziende sanitarie, ma ricordo che Agenas ha giudicato la Asl 8 tra le prime in Italia per efficienza».

La replica

In serata, la replica del Movimento Cinquestelle: «È veramente comico, se non patetico, che a chiedere la sfiducia dell’assessore Bartolazzi siano gli esponenti delle forze politiche che negli ultimi cinque anni hanno portato allo sfascio la sanità sarda», si legge in una nota. «Le condizioni in cui versano gli ospedali dell’isola e i presidi sul territorio stanno ancora patendo gli effetti nefasti dell’immobilismo e della mala gestione che ha caratterizzato la scorsa legislatura», sostengono i pentastellati, «chi fino a ieri ha avuto la responsabilità di governo, oggi, senza memoria e senza vergogna, sale in cattedra a dare lezioni. Eravamo e restiamo compatti al fianco del nostro assessore che sta lavorando con tutta la determinazione possibile per rilanciare la sanità sarda e per restituire ai cittadini il diritto alla salute». (ro. mu.)

