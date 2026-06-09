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Barumini.
09 giugno 2026 alle 02:29

L’affluenza è ok, Lilliu può brindare 

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Emanuele Lilliu è il nuovo sindaco di Barumini. Il suo avversario non era politico, ma il raggiungimento del quorum necessario per rendere valida l’elezione. Un obiettivo centrato senza difficoltà: alle urne si è recato il 63,34% degli aventi diritto, una percentuale che ha consentito di archiviare ogni incertezza già dalla notte di domenica. Per Lilliu si tratta del quarto mandato alla guida del Comune. Succede a Michele Zucca, sindaco uscente che aveva scelto di non ricandidarsi in questa tornata elettorale.

«Accolgo questo risultato con un profondo senso di responsabilità», ha dichiarato il neo sindaco. «Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che hanno voluto accordarmi ancora una volta, così come ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto. È un riconoscimento che considero prima di tutto rivolto alla comunità e al percorso costruito negli anni». Nei prossimi giorni verrà definita la nuova squadra di governo. Lilliu rivolto un pensiero a chi l’ha preceduto negli ultimi anni, dove lui comunque ricopriva la carica di vicesindaco: «Un sincero apprezzamento all’amministrazione uscente per il lavoro svolto. Il nostro obiettivo sarà proseguire nel solco delle cose realizzate, portando al tempo stesso nuove idee, energie e progettualità per affrontare le sfide future».

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