L’affittacamere: «Per cinque mesi nessun introito» 

«Il palazzo nuovamente agibile è un’ottima notizia, purché la si prenda per quello che è: un buon inizio, perché ci sarà da fare per rimettere in funzione il nostro affittacamere: mica possiamo ricevere i turisti in stanze che hanno crepe sui muri, per quanto non ci sia pericolo di crolli». Alberto Demontis, commercialista cagliaritano, è l’amministratore di Domus Karalis, cui fanno capo un affittacamere e un bar in via Garibaldi e altri due affittacamere, in piazza Santo Sepolcro e in via Dettori 47. È proprio l’edificio che da ieri, con ordinanza del sindaco, è nuovamente aperto e agibile.

«Siamo chiusi, in via Dettori, da quasi sei mesi, dobbiamo far lavorare i muratori nella struttura e, essendo spariti dai circuiti delle vacanze dall’8 gennaio, nemmeno a giugno riusciremo ad avere il pienone abituale. Per ora», sospira Demontis, «dobbiamo ancora sborsare, non incassare, dopo tutte le perdite di questo periodo. Però siamo contenti di tornare a galla e che ora le barriere non includano l’ingresso al nostro palazzo». Domus Karalis, come le altre attività produttive e i residenti sfrattati per il pericolo di crolli, aspettano la fine degli accertamenti che dovranno stabilire di chi sia la responsabilità di quanto sta accadendo in via Dettori. Gli avvocati, li hanno già sentiti da parecchio perché la causa è sicura. (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA