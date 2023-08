L’affetto di Roma per Michela Murgia 

«Michela Murgia è la Sardegna». Lo grida Roberto Saviano in piazza del Popolo al termine dei funerali della scrittrice di Cabras dopo aver portato sulle spalle la bara in legno chiaro su cui è sistemata una originalissima composizione in cui sono dominanti i carciofi finemente decorati (insieme alle piantine di ulivo e limone sono gli unici elementi “vegetali” in chiesa: niente fiori, tanto che viene rimandata indietro la corona del Comune di Roma).

Cinque minuti di applausi

Due ore prima, all'arrivo del feretro cinque minuti di applausi ininterrotti che riempiono di calore la piazza. Nella basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli artisti, c’è una grande comunità, la famiglia allargatissima di Murgia. Sono in tanti a partecipare a un sentito rito collettivo che, ha spiegato l’amico Saviano, è «un atto politico, un incontro tra tutti coloro che l’hanno letta e le hanno voluto bene». Così la scrittrice ha immaginato il suo funerale e così è stato. Nulla di privato.

Il fratello Cristiano arrivato da Cabras, insieme alla moglie Ida, custodisce un dolore profondo. La mamma è rimasta in Sardegna. Ma c’è, con il pensiero e con il cuore. Testimoni della sua vita di «coraggiosa piantagrane» (come l’ha definita Michele Serra) sono il marito Lorenzo Terenzi, sposato “in articulo mortis” il mese scorso e i quattro fillus de anima (espressione con cui si apre il libro “Accabadora”) che ha guidato nel loro percorso verso l’età adulta: Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei (anche loro portano la bara sulle spalle).

Per lei, che è stata molto veloce in un Paese lentissimo, come dice un altro amico, Nicola Lagioia, un commiato affettuoso. Senza rimpianto perché le sue idee sono concrete e presenti. Ci sono i partigiani, le minoranze che Michela ha sempre difeso, tantissime donne che piangono una «guerriera indomita» e manifestano ammirazione per come ha accettato serenamente il destino imposto dalla malattia. Un esempio di forza e coerenza. Una lezione che resta per sempre e trasmette ancora energia alla sua comunità.

La testimonianza

Michela Murgia lascia un modo di vivere e interpretare la vita di grande conforto per tutti. La sua eredità. Così il suo funerale diventa un atto politico proiettato nel futuro. Uno scatto racchiuso nel messaggio della sua famiglia queer pronta a raccogliere il testimone per dare un futuro a tante idee. Un cammino in uno spazio già seminato dalle parole di Michela.

Un lungo applauso accompagna anche l’uscita della bara dalla chiesa al termine della messa celebrata da don Walter Insero, docente alla Pontificia Università gregoriana e cappellano alla Rai. «Michela – dice il sacerdote – ha fatto tante battaglie conservando sempre la fede di cui è stata testimone nel momento della malattia e della sofferenza dura che ha vissuto». Tra le tante personalità presenti, anche la segretaria del Pd Elly Schlein, Francesca Pascale con la compagna Paola Turci, il regista Paolo Virzì, il giornalista Marco Damilano.

No potho reposare

Al termine della cerimonia religiosa le note di No potho reposare e il commiato laico aperto da Roberto Saviano: «Non ci ha mai fatto sentire soli con il suo impegno e con i suoi libri. Ci ha sempre protetto. Ora ci lascia un compito difficile: proteggere i diritti». La scrittrice Chiara Valerio scherza sulla parola sarda “fregula”: «Non sono mai riuscita a pronunciarla. Michela mi rimproverava per questo». Viene rievocato Accabadora, il libro che in tanti hanno portato in chiesa, un gesto d’amore per chi l’ha scritto. Interviene l’attrice Lella Costa: «Oltre al dolore, viene anche un po’ di rabbia con tanta gente che c’è in giro». Il marito Roberto Terenzi legge la preghiera degli artisti.

Poi il saluto commosso della folla. Un altro vigoroso applauso. Cristiano, il fratello di Michela, che porterà le sue ceneri in Corea del Sud per disperderle nell’oceano, osserva la grande comunità che rende omaggio alla sorella. È commosso per l’affetto ricevuto. La folla intona “Bella ciao”. È l'ultimo saluto della piazza a Michela Murgia.

