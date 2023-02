L’affetto della gente per Costanzo Ma c’è chi chiede un selfie a Maria 

Tra i tanti volti noti, della politica, del giornalismo e dello spettacolo, l'ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Enrico Mentana, Lorella Cuccarini, Bruno Vespa, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, Nancy Brilli, Stefano Coletta, Piero Fassino, Aurelio De Laurentis, gli ex ministri Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora, Nunzia de Girolamo con il marito Francesco Boccia, Veronica Pivetti, Antonio Giuliani, Arisa, Antonella Elia, Riccardo Rossi. Sono arrivati insieme Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti: molto commossi, in sala della Protomoteca si sono fermati a lungo con la figlia del giornalista Camilla.

Tanti gli omaggi per il giornalista, mazzi di fiori, sciarpe della Roma, piccole raffigurazioni di tartarughe, l’animale portafortuna di Costanzo, un vassoio di bigné lasciato al lato del feretro da una collaboratrice: « A Maurizio piacevano tanto», spiega. Non è mancata anche una soprano, Antonia Moldovan, che ha cantato davanti al feretro l'Ave Maria di Schubert. «Mi aveva ospitato alcuni anni fa», ha spiegato, «mi sembrava giusto cantare per lui».

La domenica di pioggia non ha fermato le migliaia di persone che hanno voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso venerdì a 84 anni, nel secondo giorno di camera ardente in sala della Protomoteca in Campidoglio. Un flusso perlopiù ordinato e composto con qualche picco surreale, come quei fan che di fronte a Maria De Filippi - in completo e occhiali neri, silenziosa e composta nel ricevere le condoglianze e stringere le mani - hanno chiesto alla conduttrice un selfie. Al quale lei, con garbo, si è prestata.

Tartarughe e bigné

Attori e politici

«Maurizio è sempre stato per me un fratello maggiore», spiega Enrico Mentana. «In questa tv rimane tutto di lui». Tanti i personaggi che ricordano il sostegno ricevuto dal giornalista, da Arisa («Mi dava consigli ed è stato il primo a spendersi per me») a Gigi D'Alessio: «Tra noi c'è un'amicizia di 30 anni. Si occupò di questo ragazzo che riempiva gli stadi ma non era conosciuto da Caianello a salire», sottolinea il cantautore arrivato insieme al figlio, Lda, reduce da Sanremo.

«Sono rimasto senza parole quando è arrivata la notizia, certe persone sembrano eterne. Mi ha insegnato tante cose. Ha iniziato lui a portare il talk show in seconda serata, io sono arrivato dopo sulla sua scia», osserva Bruno Vespa. Per Lorella Cuccarini «Maurizio, è stato un maestro. Il mio direttore, un amico e tanto altro. Tra noi non servivano parole». Continua anche l'omaggio bipartisan della politica: «Nella mia vicenda politica lui è sempre stato distante, autonomo come doveva essere - commenta Zingaretti, «ma al tempo stesso presente per dare un consiglio. Sono convinto lo facesse per il suo amore per Roma». Mentre Gasparri evidenzia che Costanzo «non è stato mai un giornalista contro, ha sempre consentito a tutti di esprimere le proprie opinioni».

I funerali solenni del giornalista sono fissati per questo pomeriggio alle 15 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo.

