L’affare misterioso sul vento di Gomoretta 

Nel triangolo sotterraneo del progetto dell’interferometro di Lula, dieci chilometri per ogni lato, il silenzio è supremo, carta ineludibile per vincere la sfida con il Limburg, l’euroregione a cavallo tra Olanda, Germania e Belgio, l’area che contende alla Sardegna la realizzazione del più avanzato e profondo “orecchio” cosmico al mondo. Eppure, nonostante le sfilate di ministri, le dichiarazioni roboanti a sostegno della sfida sardo-mondiale per la costruzione dell’Einstein Telescope, su quel paesaggio battuto dal maestrale estremo pesa come una spada di Damocle un decreto in grado di sgretolare da solo ogni ambizione di questa terra.

Ci sono gli annunci, i proclami. Poi, però, quelli che contano, più di ogni parola, sono gli atti. Sul “vento furioso” che scortica il Mont’Albo, alle pendici di Sos Enattos, la miniera che tutti vorrebbero trasformare nell’Einstein Telescope per ascoltare il silenzio del cosmo, si gioca una partita decisiva per il futuro scientifico dell’intera Sardegna. Da una parte i progetti spaziali capaci di catapultare l’Isola nel gotha dei laboratori più avanzati del mondo, dal Cern di Ginevra al Gran Sasso, dall’altra la speculazione eolica, quella che non guarda in faccia a nessuno, che delle onde gravitazionali non gli frega niente.

La sfida con Limburg

La spada di Draghi

A firmarlo, contro tutto e contro tutti, era stato il banchiere fattosi premier, quel Mario Draghi capace come pochi di tessere ragnatele e accordi, dall’alta finanza ai capi di governo. Il colpo letale all’Einstein Telescope lo ha inferto proprio lui, quell’austero signore dai modi bruschi e sbrigativi capace di cancellare ogni parere contrario a quell’assalto eolico in terra di Barbagia, foss’anche quello espresso a tutela dei beni archeologici. Una sorta di bulldozer di Palazzo Chigi, capace di agitare la clava del decreto d’autorità come un fendente senza ritorno. È così che, senza tentennamenti, il dieci ottobre del 2022, quando la legislatura volgeva al termine e il governo dei tecnici stava per andare a casa, Draghi, il Mario d’Italia, infierisce sulla Sardegna e demolisce con una sola firma l’ambizione dell’Einstein Telescope nelle cavità di Sos Enattos.

Il blitz di Palazzo Chigi

Il decreto firmato “MDraghi” è semplicemente un colpo eolico senza precedenti con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri approva l’invasione eolica nel cuore di quello che sarebbe dovuto essere il più ambizioso progetto scientifico dell’ultimo secolo. Piazzare quelle 13 pale ciclopiche, proprio sopra l’area prescelta per realizzare l’Einstein Telescope, aveva un solo significato: distruggere il silenzio cosmico alla base del progetto voluto dall’intera comunità scientifica internazionale.

Il niet degli scienziati

Eppure gli scienziati lo hanno detto e scritto apertis verbis , senza mezze misure: il parco eolico lì sopra distruggerebbe ogni speranza di percepire e registrare le onde gravitazionali, studiare l’universo direttamente dalle viscere di Sos Enattos, nel cuore di Lula. Mario Draghi da una parte sussurrava impegno per sostenere il progetto scientifico, con letterine stile babbo natale inviate a coloro che chiedevano il suo impegno diretto, dimenticandosi, però, di porre il progetto nella negoziazione internazionale, e dall’altra con il decreto killer del 10 ottobre ne segnava senza colpo ferire la sua fine.

Meloni non revoca

Ora che il governo Meloni sembra voler sostenere con maggior convinzione il progetto, a distanza di mesi dal suo insediamento, non ha, però, ancora compiuto il primo vero atto concreto su questa vicenda: revocare senza indugi il decreto Draghi, quello che schiaffa sulle cime di Gomoretta, agro di Bitti, al confine diretto con Lula, a due passi da Orune, una centrale eolica degna della peggior violenza ambientale e paesaggistica mai perpetrata in terra di Sardegna. Una revoca “conditio sine qua non ”, condizione indispensabile e non negoziabile, per dare davvero seguito e concreta attuazione al progetto dell’Einstein Telescope. E, invece, tutto tace.

Opposizione della Regione

Anzi, l’Avvocatura Regionale, gli avvocati di Viale Trento, per ora unico argine concreto all’invasione eolica della Sardegna, ha dovuto depositare al Tar della Sardegna il primo dei ricorsi del 2023 proprio contro il decreto Draghi che approva il progetto di una multinazionale spagnola, la Siemens Gamesa Renewable Energy. Uno scontro diretto, senza mezze misure, visto che, facendo ricorso ad ogni forzatura impossibile, il Presidente del Consiglio aveva banalizzato ogni argomentazione con le quali, dal 2018 sino ad ottobre scorso, ogni consesso autorizzativo aveva espresso fermo e convinto parere contrario a quel progetto. Draghi, in quel decreto di approvazione delle pale eoliche sulle montagne di Bitti e Lula, non si era fatto mancare niente, nemmeno il potere di cancellare le sentenze senza appello del Tar Sardegna e dello stesso Consiglio di Stato.

Golpe giudiziario

Un vero e proprio golpe giudiziario, considerato che persino la massima assise giudiziaria amministrativa aveva confermato la bocciatura di quel parco eolico, respingendo il ricorso degli spagnoli contro il diniego formulato dalla Commissione nazionale di Valutazione d’Impatto ambientale. Sembrava morto e sepolto quel progetto, affondato da un’assemblea popolare a Bitti gremita come ai tempi di Pratobello, segnato alla radice dal parere contrario della Soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici.

Sub judice sino 11 ottobre

E, invece, di punto in bianco, senza che niente fosse cambiato, con il Mont’Albo sempre lì, con le aquile del Bonelli a guardia di quei promontori, Draghi aveva deciso di infliggere una condanna campale a quel territorio e alla sua massima ambizione, diventare il cuore pulsante della ricerca scientifica internazionale. Su quel “vento furioso” raccontato da Grazia Deledda ora, invece, imperversa lo scontro giudiziario tra Regione sarda da una parte, il Governo e la multinazionale spagnola dall’altra. I Giudici del Tar Sardegna nei giorni scorsi hanno fissato la prima udienza di merito per l’undici ottobre del 2023, esattamente un anno e un giorno dopo la firma del decreto Draghi. Sino ad allora quel parco eolico di Gomoretta, posizionato sui monti di Lula e di Bitti, resterà “sub iudice” frenando nell’incertezza ogni ambizione scientifica coltivata nelle viscere di Sos Enattos.

L’affare dietro il decreto

Dietro quell’invasione eolica pianificata su quei crinali, però, ora si affaccia un’operazione misteriosa, degna del più sbalorditivo thriller finanziario tutto conteso sulle spalle della Sardegna e del suo vento. Le carte di quello che stiamo per raccontarvi sono tutte vergate da notai, con tanto di acquisti di progetti e autorizzazioni, rami d’azienda e incentivi a gogò. In sintesi: appena due mesi prima del decreto Draghi che approvava quel progetto eolico di Gomoretta, sino ad allora bocciato da tutti, due società, la Simens Gamesa S.p.A e la modestissima SPV Parco Eolico Maestrale srl, si sono incontrate al numero 22 di via Pietro Tacchini a Roma. La sede è quella del notaio Umberto Scialpi. Davanti a lui compaiono Nicola Romano, procuratore della Siemens Gamesa, e Gianluca Mercurio, delegato della srl.

Colosso vende

La multinazionale, il colosso del vento spagnolo, dopo aver tanto brigato, vende a Mercurio, incaricato della Spv, il parco eolico di Gomoretta, quello sino ad allora sempre bocciato, per la bellezza di dieci milioni, 225 mila euro. Siamo al 27 luglio del 2022. Vendono quando l’esito di quella nuova procedura nelle mani di Draghi è sconosciuto ai più. E solo dei ben informati possono “sognare” che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa ribaltare di punto in bianco il parere di Giudici e ministeri. C’è un dettaglio non irrilevante.

Il giorno dopo

Il 28 luglio, un giorno dopo quella stipula notarile, il Ministero della Transizione Ecologica, allora guidato dal ministro fidato di Draghi, Roberto Cingolani, trasmette a Palazzo Chigi le carte per chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere le sorti di quelle pale eoliche in Barbagia, visto che il Ministero dei beni culturali si oppone senza tregua a quell’assalto eolico. Nel contratto milionario che vende per dieci milioni quel progetto sulle vette di Bitti e Lula, che in quel momento non ha uno straccio di autorizzazione, c’è una clausola sospensiva: il contratto decade se entro il 31 dicembre del 2022 il Premier non ha firmato il decreto di approvazione.

Draghi firma

Draghi non aspetterà tanto. Il dieci ottobre, poco prima di lasciare a Giorgia Meloni Palazzo Chigi, firma il via libera: decreto 3.718, approvazione parco eolico Gomoretta, comune di Bitti. Il sei dicembre le due società sciolgono la clausola sospensiva. Affare fatto, dieci milioni uno sull’altro. Incassa la multinazionale, paga una modesta srl appena costituita.

Einstein sub iudice

Per adesso, se il governo non lo revoca, sarà il decreto eolico di Draghi a segnare per sempre il futuro della Barbagia. L’Einstein Telescope, nonostante visite e annunci, è sub iudice, ovvero bloccato, in attesa di una sentenza che non è dietro l’angolo, immaginando ricorsi e contro ricorsi. In terra sarda, per adesso, prevalgono gli affari eolici, quelli giocati nelle alte sfere della politica e della finanza. Con tanti misteri e affari milionari, tutti racchiusi in nomi e date, coincidenze consumate sulle vette di Gomoretta, sopra le onde gravitazionali delle viscere di Sos Enattos.

