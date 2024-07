«L’aeroporto venga intitolato a Gigi Riva» 

Intitolare l’aeroporto a Gigi Riva, cannoniere azzurro e dello scudetto del Cagliari. È la proposta presentata da Maria Laura Orrù, capogruppo nella assemblea sarda di Alleanza Verdi-Sinistra e sindaca di Elmas. L'iniziativa - forse non a caso - arriva a pochi giorni dalla intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi.

«Gigi Riva - spiega Orrù – non è stato solo uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano e della sua nazionale, ma è diventato un simbolo per l'intera isola della Sardegna». La prima cittadina intende coinvolgere, con una delibera, il consiglio comunale di Elmas da condividere poi con Cagliari e gli altri comuni e, attraverso una mozione, tutti i colleghi del Consiglio regionale, per dare via all'iter. «L'idea, stimolante anche per i vertici Enac e Sogaer, nasce dopo aver ascoltato l'idea di tante cittadine e cittadini» spiega Orrù. Nel documento che verrà sottoposto ai consiglieri regionali si chiede l'impegno della presidente Todde e alla Giunta regionale a porre in essere tutte le azioni necessarie. C'è un problema, però: l'aerostazione è già intitolata dall'aprile del 1937 a Mario Mameli, pilota caduto, nel cielo d'Abissinia durante la battaglia del Tembien, il 1° marzo 1936. A Gigi Riva è invece dedicata la biblioteca dello scalo.

