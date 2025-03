L’aeroporto diventa grande 

Con oltre un milione e 600mila passeggeri registrati nel 2024, l’aeroporto di Alghero smette di essere considerato “piccolo”. Insieme agli scali di Olbia e Cagliari, dal post Covid in poi, il Riviera del Corallo ha avuto una crescita impetuosa, in linea con il trend nazionale. Lo ha voluto sottolineare ieri mattina il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, ospite dell’incontro sul futuro della continuità territoriale organizzato dall’associazione Maestrale – La forza delle idee, fondata dall’ex sindaco Mario Bruno. Tra gli altri nella sala executive del terminal, i vertici della Sogeaal, con l’amministratore delegato Silvio Pippobello e il direttore Fabio Gallo, Bastianino Mossa, presidente Fasi, i primi cittadini di Alghero e Sassari, Raimondo Cacciotto e Giuseppe Mascia e, non ultima, l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, intervenuta per dare notizie sul nuovo bando per la continuità. «Siamo a buon punto, – ha assicurato – in questi mesi abbiamo raccolto le esigenze di tutti. Stiamo cercando di mettere sullo stesso piano il concetto di “nativo” in Sardegna con quello di una persona che, pur non essendo residente, ha forti legami affettivi o lavorativi».

I voli in continuità, tre al giorno per Linate e quattro per Roma, incidono per circa il 34 per cento del traffico locale. Il resto del via vai è delle low cost, Ryanair in testa e si stratta di movimento stagionale. «Auspichiamo per il prossimo bando un numero maggiore di tratte, attivando la cosiddetta continuità territoriale 2», ha aggiunto il direttore della Sogeaal Fabio Gallo, anticipando anche una serie di interventi di restyling dello scalo tuttora in corso: sette milioni per la nuova sala partenze e la viabilità esterna, con nuovi spazi commerciali.

RIPRODUZIONE RISERVATA