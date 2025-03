L’aeroporto di Olbia intitolato all’Aga Khan 

Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione convocato ieri, l'intitolazione dell'aeroporto Costa Smeralda alla memoria di S.A. Principe Karim Aga Khan IV ha l'ufficialità dell'Enac. “Riconoscendo il suo straordinario contributo allo sviluppo del turismo in Sardegna”, la motivazione della decisione dell'Ente nazionale per l’aviazione civile che fa seguito alla richiesta ufficiale presentata dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, all'indomani della scomparsa del principe saudita, il 4 febbraio scorso, all'età di 89 anni.

Recepite le motivazioni che hanno mosso il primo cittadino del capoluogo gallurese a proporre l’intitolazione dello scalo a Karim Aga Khan “per l'importanza che ha avuto nella trasformazione economica e culturale della Regione”, l'ente ha avviato l'iter per la formalizzazione della richiesta. Per la modifica della nuova denominazione bisognerà attendere le valutazioni e il benestare del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e la successiva ordinanza che autorizza la società di gestione dello scalo Geasar a provvedere agli adempimenti necessari per il cambio del nome.

La storia

Il riconoscimento richiesto da Nizzi, ratificato dagli altri amministratori della Gallura, e autorizzato dall'Enac è un omaggio al pioniere del trasporto aereo in Gallura. Il principe della Costa Smeralda ha fatto volare alto il turismo agli esordi nell'isola (anche) con la creazione, nel 1963, di Alisarda, prima e unica compagnia aerea sarda, ha aperto, l'anno seguente, lo scalo militare di Vena Fiorita e, dieci anni dopo, ha inaugurato l’attuale aeroporto, alla presenza dell'allora ministro degli Esteri, Aldo Moro. Il primo volo con la livrea Alisarda, (poi diventata Meridiana e Air Italy) decollò nel 1964, direzione Roma Ciampino, cominciando un viaggio che in cinquantasei anni conquistò i cieli di tutto il mondo, diventando il secondo vettore italiano e il primo a capitale privato del Sud Europa, decollato dallo scalo che, nel 2024, ha accolto il numero più alto di passeggeri internazionali registrato in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA