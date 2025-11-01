VaiOnline
Germania.
02 novembre 2025 alle 00:18

L’aeroporto di Berlino chiuso per droni: ritardi e voli cancellati 

BERLINO. Ritorna l'allarme droni nella capitale tedesca, con l'aeroporto paralizzato per un paio d'ore e tutti i voli sospesi. L'avvistamento di oggetti volanti sullo scalo intitolato a Willy Brandt è avvenuto invece venerdì sera, obbligando lo scalo a chiudere. Nonostante l'impiego dei droni sia vietato in un raggio di un chilometro e mezzo dagli aeroporti, un testimone ne avrebbe avvistati alcuni poi notati anche da una pattuglia della polizia, come ha spiegato all'Ansa un portavoce dell'aeroporto.

Si tratta dell'ultimo episodio di una settimana di tensione su tutto il fianco orientale dell'Europa e della Nato, con l'aviazione polacca costretta per due volte a intercettare aerei russi nello spazio internazionale. Poco meno di un mese fa droni erano stati avvistati per due volte a Monaco di Baviera, causando la chiusura dello scalo, la cancellazione di quasi 50 voli e la deviazione di tanti altri. Una catena di eventi che sta innervosendo i cittadini tedeschi: sono ormai decine i casi segnalati che fanno pensare a una precisa strategia di destabilizzazione.

La firma, secondo molti osservatori, sarebbe quella della Russia. Appena giovedì il Tribunale di Monaco ha condannato per spionaggio e tentato sabotaggio tre uomini, uno dei quali aveva anche servito per le milizie filorusse nel Donetsk. Il bilancio, non ancora definitivo, è comunque serio: un volo è stato cancellato, mentre tra i quindici e i venti sono stati deviati su altri scali. Proprio venerdì l'aeroporto festeggiava i cinque anni dall’inaugurazione, e ha dovuto prolungare eccezionalmente l'apertura fino alle due di notte, per consentire la partenza e l'arrivo di voli che avevano subito ritardi. ieri il traffico aereo è ripreso regolarmente.

