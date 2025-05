L’aeroporto attende l’Europa 

In pista atterrano solo speranze. Per far decollare una volta per tutte l’aeroporto di Tortolì, attivo con la sola aviazione generale, i vertici di Aliarbatax guardano a Bruxelles. Il Consorzio industriale, che controlla la società proprietaria dello scalo, attende il responso di una commissione dell’Unione europea che deve esprimersi sull’impiego dei 3,5 milioni di euro finanziati lo scorso dicembre dalla Regione. Sotto esame i cosiddetti aiuti di Stato. Il rischio (alto) è che la revisione degli orientamenti dell’Unione sui sussidi pubblici possa compromettere la capacità dello scalo di Basaura di operare in modo sostenibile. Rischio che minaccerebbe la sua sostenibilità finanziaria. Gli aiuti operativi sono fondamentali per consentire all’aeroporto di rimanere competitivo, in virtù del fatto che la struttura opera con costi fissi elevati e una domanda di traffico stagionale che non consente di raggiungere economie di scala.

L’attesa

«Io sono fiducioso», dichiara Rocco Meloni, manager di Aliarbatax, riferendosi al nulla osta atteso da Bruxelles. «Abbiamo un precedente analogo che ci conforta: l’Unione europea si era già espressa a favore di questa tipologia di finanziamento». Alla vigilia di Natale, la Giunta Todde ha deliberato gli atti per la realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme di safety e security necessarie a ottenere le autorizzazioni da parte dell’Enac per adeguare lo scalo all’aviazione commerciale. Antipasto di spesa dei 3,5 milioni di euro di cui è beneficiaria Aliarbatax. L’Unione europea dovrà dire se queste risorse pubbliche alterano la libera concorrenza. Se così non fosse a quel punto Aliarbatax potrebbe inaugurare la pianificazione e la musica cambierebbe. Ma fino a quando Bruxelles non si esprimerà, sulla pista di Basaura l’attività proseguirà con voli di aviazione generale. Vale a dire aerei fino alla soglia di 5.700 chili con una capienza massima di nove posti.

Costi elevati

La gestione annuale dell’aeroporto di Tortolì costa mezzo milione di euro. Abbastanza per autosostenersi con i soli introiti provenienti dagli scali. Benché l’auspicio sia di 500 velivoli, tra aerei con massimo 9 posti ed elicotteri privati, e il canone d’affitto del Distretto aerospaziale della Sardegna (220 mila euro), le entrate non sono sufficienti e non autorizzano all’ottimismo.

