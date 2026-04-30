L’Aeronautica trova e salva un windsurfista  

Ieri pomeriggio un elicottero del Centro SAR di Decimomannu, in volo nel Golfo di Cagliari per una missione addestrativa, ha ricevuto un allarme inviato da una motovedetta in zona Capo Spartivento per la ricerca di un windsurfista di cui si erano perse le tracce.

L'equipaggio, raggiunta la zona di Capo Spartivento, ha immediatamente individuato un windsurf su un tratto di costa rocciosa, e ha poi trovato l'uomo che cercava di risalire la scogliera. Dopo aver fatto calare con un verricello il militare addetto all’aerosoccorso nei pressi della vittima - dell’età di 58 anni - l'equipaggio ha ricevuto l'ordine di trasportarlo all'ospedale Brotzu di Cagliari mentre nella zona già sopraggiungeva la notte.

Il surfer è stato quindi trasportato alla piazzola dell'ospedale e affidato alle cure dei medici, che nel frattempo erano stati avvertiti dell'arrivo del mezzo di soccorso.

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