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Monserrato
16 ottobre 2026 alle 00:35

L’aereo-modello dell’eroe Serafini donato al Comune 

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Nei giorni scorsi il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, con l’assessore all’Urbanistica Piergiorgio Massidda e il vicesindaco Saverio De Roma, ha ricevuto dall’associazione Quattro Mori una riproduzione del velivolo del sergente maggiore Ferruccio Serafini. Il modello richiama la figura del pilota che nel 1943 perse la vita in un’azione estrema per difendere Cagliari e Monserrato dai bombardamenti americani. La visita ha permesso di consolidare una collaborazione che guarda già al futuro: l’Associazione, nota per le sue collezioni di modellistica, «contribuirà alle attività culturali della città e al Museo del Volo che sorgerà nell’hangar di Monserrato entro il 2027 grazie ai fondi Pnrr», come affermato dal sindaco. Le esposizioni comprenderanno velivoli militari e civili, compresi gli storici Airone. È stata inoltre proposta una collaborazione con le scuole, per avvicinare gli studenti alla storia aeronautica e alla costruzione dei modelli, creando un ponte tra memoria e nuove generazioni.

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