Lady Macbeth, che dura meraviglia! La Scala applaude per undici minuti 

Riccardo Chailly ha vinto la sua scommessa, portando per la prima volta alla Prima di una stagione scaligera un’opera di Dmitrij Šostakovič. Una “Lady Macbeth del distretto di Mcensk” è stata clorosamente e lungamente applaudita per oltre 11 minuti. Per il maestro, al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale, è stato in particolare un successo personale, «l’abbraccio del pubblico» ha detto il sovrintendente Fortunato Ortombina. Applausi sono andati anche al regista Vasili Barkhatov, e alla protagonista femminile Sara Jakubiak che ha definito la sua Katerina «una tigre». Ma tutte le voci sono state apprezzate, a partire da Najmiddin Mmavlyanov (Sergej) , Alexander Roslavets (Boris), il coro scaligero diretto da Alberto Malazzi e tutti gli altri. Le annunciate scene di violenza e di sesso esplicito, volute peraltro dal libretto dell’opera, sono state accettate dal pubblico perché non hanno varcato la soglia del cattivo gusto.

Manifestazioni

Nel complesso è stata una serata fedele, anche nelle manifestazioni (restate fuori dal teatro) in piazza della Scala (proPal e Cgil), alla tradizione del 7 dicembre, pur se è mancata la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

La musica

Grande protagonista dello spettacolo è questa musica di Šostakovič sconosciuta a gran parte del pubblico (la censura di Stalin fin dal 1936 contribuisce a far sì che bisogna attendere il 1992 per vedere alla Scala l’opera originale). Musica che sotto la bacchetta di Chailly arriva a coinvolgere emotivamente il pubblico, fargli vivere ogni sospiro della protagonista alla ricerca della sua realizzazione come donna, ogni suo momento di infelicità, di noia, di disperazione. Ma anche, e con sonorità impetuose, incalzanti, a tratti vorticose, ogni momento drammatico, che sia il tradimento sessuale o l’efferato delitto. Se la Lady Macbeth di Shakespeare e di Verdi induce il marito al regicidio per sete di potere, quella di Šostakovič uccide per sete di libertà, di amore e di sesso.

Critica sociale

E dietro questa vicenda di sangue, Šostakovič introduce una feroce critica sociale, con la volontà di aprire la discussione sulla condizione della donna nella società piccolo-borghese del tempo. Gli argomenti sono nella vicenda stessa raccontata dal regista anche con un che di ironico e grottesco: il matrimonio imposto con un uomo impotente, le vessazioni del suocero padrone, la noia di una vita senza sbocchi e soprattutto l'insoddisfazione sessuale portano la protagonista a invaghirsi di un servitore, tradire il marito, avvelenare il suocero, uccidere il marito e alla fine, arrestata e condannata, suicidarsi dopo aver visto crollare ogni sogno d’amore, portando con sé la nuova conquista dell'uomo che amava. Il regista Barkhatov sposta la vicenda da un villaggio russo nel 1860 a un ristorante della capitale negli anni Cinquanta del ’900. Nella scenografia (di Zinovy Margolin), la scena fissa centrale del ristorante con i tavoli apparecchiati viene occupata più volte da un grande volume tecnico che, entrando dal retropalco di sinistra, riempie tutto il boccascena e rappresenta due ambienti sovrapposti: al piano terra lo studio del violento padrone che diventa anche la camera degli amori fra Katerina e l'aiuto cuoco. Al piano superiore le cucine, dove nel primo atto Sergej e colleghi bullizzano e palpeggiano una servetta.

