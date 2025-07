Più di trecento persone sulla spiaggia di Tunaria per la liberazione di Lady Gaga, la tartaruga carretta caretta che ha concluso la riabilitazione. Era stata recuperata dal pescatore Alessio Cadelano e curata dal dottor Paolo Briguglio sotto la sorveglianza del Centro di recupero del Sinis. «Sono occasioni importanti - afferma il responsabile Cres, Andrea Camedda - che trasformano nei piccoli la curiosità in passione per l’ambiente». ( s. r. )

