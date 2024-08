Lady Gaga è la folle Harley Quinn 

Sono in cima alla lista dei più attesi: Lady Gaga e Joaquin Phoenix, la coppia di “Joker: Folie a Deux” di Todd Philips, secondo capitolo del film sul personaggio di DC Comics che cinque anni fa a Venezia conquistò il Leone d’Oro. Sequel del fortunatissimo cinecomic, racconta la storia d’amore fra lo psicopatico Arthur Fleck (alias Joker-Joaquin Phoenix) e Harley Quinn (Lady Gaga). Un film, che promette di essere epocale, sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema e uscirà nelle sale il 4 ottobre. Attesissimo, anche e soprattutto per la presenza di Lady Gaga. Intanto, al netto di defezioni dell’ultima ora, il festival in programma dal 28 agosto al 7 settembre sfodera una lista di nomi da copertina, tutti protagonisti di film in concorso o fuori concorso. Una lista da segnare negli annali. Chi non ha un film, come Richard Gere, passa lo stesso dalle parti della laguna per la serata charity dell’amfAR. O come Oprah Winfrey, ospite di Diane Von Furstenberg all’Arsenale.

RIPRODUZIONE RISERVATA