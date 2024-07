L’adunata dei Testimoni di Geova 

Va in archivio il congresso dei Testimoni di Geova che si è svolto in città a fine giugno e a cui hanno partecipato circa 4.200 fedeli e simpatizzanti da tutta la Sardegna.Tra i momenti più attesi quelli del battesimo dei nuovi 25 fedeli per immersione totale in acqua.Alessio Atzeni, portavoce dei Testimoni di Geova per la Sardegna, spiega: «A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta anche grandi cambiamenti, hanno studiato la Bibbia per molti mesi, spesso per anni». Tanta emozione per le migliaia di presenti che hanno assistito all’immersione nella piscina. Tra loro Marisol, 44enne dominicana che vive a Cagliari: «Ho avuto un’infanzia difficile, per me la vita non aveva senso. Grazie a un profondo studio della Bibbia, ho capito che non è colpa di Dio se soffriamo. Ora posso dire di essere veramente felice».

