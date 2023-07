L’Adunanza degli artisti per la Casa di suoni 

È “Next Bellum” – la narrazione della musica di luoghi immaginari e fantastici in cui il conflitto e il suo significato sono reinventati e reinterpretati attraverso contenuti nuovi e inconsueti – il titolo della settima edizione del Festival delle Musiche dei Mondi Ucronie, organizzato dall’associazione culturale cagliaritana Tra parola e musica - Casa di suoni e racconti, fondata e diretta dal musicista Andrea Congia.

Al fine di chiamare a raccolta performer, attori, musicisti, danzatori e figuranti - professionisti e non - che il 27, 28, 29 e 30 luglio al Villaggio Pescatori di Giorgino daranno vita all’universo di “Next Bellum”, è in corso fino a domenica l’Adunanza, un casting (appuntamento oggi e domani dalle 14 alle 17 nella sede dell’associazione, in via Chiesa 20 a Pirri) che culminerà col concerto finale in programma domenica a Casa Saddi, in via Enrico Toti, alle 20. Gli interessati alla selezione possono chiedere informazioni contattando Casa di Suoni e Racconti ai numeri 0704667095 (solo WhatsApp) e 3453199602. Per partecipare a l’Adunanza occorre inviare una mail a traparolaemusica@ gmail.com allegando i propri dati anagrafici e contatti, una foto, una breve presentazione e l’eventuale curriculum artistico. (fa. mar.)

RIPRODUZIONE RISERVATA