Ladu si prende il Consorzio 

Una guida pro tempore? Forse. Marcello Ladu è il nuovo presidente del Consorzio industriale, eletto ieri mattina dal Consiglio di amministrazione composto da lui stesso in rappresentanza del Comune, da Alessio Seoni presidente della Provincia e Rocco Meloni, delegato delle imprese. L’era Ammendola si conclude con l’insediamento del suo principale oppositore. Ladu già da ieri era pienamente operativo, con due obiettivi prioritari di breve periodo: «Voglio pacificare i rapporti istituzionali con Regione e Comune e rassicurare dipendenti e insediati», spiega. Da subito operativo, alla luce della delibera, ha potuto già dare un’occhiata alla situazione finanziaria dell’Ente. «Ci mettiamo al lavoro per consolidare l’ente e rafforzare la macchina amministrativa. Riportare la serenità nei rapporti è la condizione necessaria per lavorare al meglio».

La pace è servita

Una grossa mano verrà proprio dal Municipio. Liberare i soldi invano reclamati da Ammendola servirà a colmare una parte dei debiti, che complessivamente si aggirano sui 9 milioni di euro. Il resto lo farà la Provincia, a sua volta nel libro nero dei creditori dell’ente di Baccasara. Proprio la Provincia, la settimana scorsa, aveva revocato l’incarico a Franco Ammendola, dopo cinque anni, tenendo fede all’accordo politico che aveva portato Seoni alla guida. «Ripartiamo eleggendo all'unanimità un presidente che gode della nostra incondizionata fiducia – spiega l’esponente dei 4 Mori – Tutti uniti per un nuovo inizio caratterizzato dalla visione di un consorzio davvero "partecipato" dagli azionisti, strumento utile e decisivo per le politiche industriali del territorio».

Il terzo componente del consiglio di amministrazione, Rocco Meloni, presidente di Aliarbatax, in una lettera ha rimesso il suo mandato alla volontà degli insediati. «Qualora decidano che io possa ancora dare il mio contributo io resto a disposizione. In caso contrario possono considerare conclusa la mia esperienza».

