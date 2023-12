Ladu saluta i dipendenti e annuncia nuove assunzioni 

Auguri natalizi bipartisan per i dipendenti comunali. A Tortolì maggioranza e opposizione si sono ritrovati nella sala del Comune in cui gli amministratori hanno ricevuto il personale per un momento conviviale. Il sindaco, Marcello Ladu, e il capo del gruppo di minoranza più rappresentativo, Franco Pili, hanno fatto gli auguri ai dipendenti. «È stato un anno intenso per il personale, che nella prima parte dell’anno ha lavorato senza amministrazione», ha detto Ladu. Ha annunciato il potenziamento dell’organico: «Il 2024 sarà l’anno delle assunzioni che ci consentiranno di migliorare i servizi al cittadino. Auspichiamo maggiore integrazione e coordinamento tra i vari servizi». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA