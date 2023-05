Chi rivendica meriti per aver contribuito alla scalata di Ladu verso il palazzo di via Garibaldi è Fratelli d’Italia. «Sin dall’inizio - dichiara Nicola Salis, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni - ho sostenuto che per vincere le elezioni a Tortolì sarebbe stato necessario partecipare con una coalizione unita di centrodestra. Ora possiamo dire che abbiamo avuto ragione».

In attesa della composizione della Giunta è verosimile che un posto assicurato lo avrà Irene Murru, che ha messo in cassaforte 640 preferenze. Continua così la luna di miele con l’elettorato: già nel 2019 aveva raccolto 493 preferenze. «La gente - aggiunge Ladu - ci ha dato fiducia sulla base di un gruppo coeso, rinnovato, indipendente e con grandi competenze e capacità. La campagna elettorale ha dimostrato che abbiamo qualità per poter amministrare».

Le prime cento schede scrutinate lunedì pomeriggio hanno confermato che Marcello Ladu aveva il vento del pronostico nelle vele. L’insegnante di 45 anni, faro del Psd’Az cittadino, è salito al potere di Tortolì chiudendo il risiko di cui negli ultimi mesi è stato protagonista. Lo spoglio ha cristallizzato un risultato che era nell’aria. Oggi è già tempo di convocare il primo Consiglio comunale dell’era Ladu: «Non c’è tempo da perdere, se n’è già perso abbastanza in questi anni».

Lo scenario

In attesa della composizione della Giunta è verosimile che un posto assicurato lo avrà Irene Murru, che ha messo in cassaforte 640 preferenze. Continua così la luna di miele con l’elettorato: già nel 2019 aveva raccolto 493 preferenze. «La gente - aggiunge Ladu - ci ha dato fiducia sulla base di un gruppo coeso, rinnovato, indipendente e con grandi competenze e capacità. La campagna elettorale ha dimostrato che abbiamo qualità per poter amministrare».

Le reazioni

Chi rivendica meriti per aver contribuito alla scalata di Ladu verso il palazzo di via Garibaldi è Fratelli d’Italia. «Sin dall’inizio - dichiara Nicola Salis, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni - ho sostenuto che per vincere le elezioni a Tortolì sarebbe stato necessario partecipare con una coalizione unita di centrodestra. Ora possiamo dire che abbiamo avuto ragione».

In casa Pd

Il Pd esce sconfitto dalla competizione ma Ivan Puddu, segretario provinciale, vede il bicchiere mezzo pieno: «Siamo stati un gruppo che in un mese è riuscito a fare una rimonta straordinaria. Il sindaco Ladu e il suo gruppo preparavano la competizione da anni, chi rappresentava la coalizione di centrodestra occupava già negli ultimi anni ruoli amministrativi negli enti, quindi posizioni privilegiate. I nostri quasi 2.000 voti sono un grande risultato. La nostra sarà un’opposizione senza sconti, ma anche di responsabilità verso le scelte che andranno nella direzione per noi condivisibile». Poi interviene sul commento a caldo di Ladu sull’atteggiamento del centrosinistra in campagna elettorale: «Lo stile nelle dichiarazioni del primo cittadino anticipa un metodo di governo con poco rispetto verso gli avversari. Non fa onore alla vittoria netta del centrodestra, che rappresenta 2.450 elettori sui 10.000 aventi diritto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata