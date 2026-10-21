Ladu: «No alla diga? Così potranno affidare nuove progettazioni» 

C’è il rischio che la crisi idrica in Baronia, lungi dall’essere risolta (anche perché le piogge di questi giorni non hanno riempito la diga di Maccheronis), si aggravi. A sostenerlo è l’ex assessore regionale dei Lavori pubblici, Silvestro Ladu. Secondo l’ex senatore la soluzione proposta dai sindaci in un vertice con la presidente della Regione Alessandra Todde (nessuna diga ma collegamenti con gli altri bacini) è «la situazione ideale per paralizzare tutto». «Conclusioni? Invio di autobotti, come sta succedendo da alcuni anni», denuncia, aggiungendo che «questa non è una materia sulla quale si può improvvisare».

Secondo l’ex assessore, va seguita la strada indicata nel Piano Acque, e poi nel Piano Stralcio di Bacino della Regione, elaborato da tecnici competenti. «Visti i fabbisogni, enormemente aumentati negli ultimi anni, in un territorio in forte crescita, la situazione più sicura e definitiva è la realizzazione del nuovo invaso di Abbalughente, che serve anche come riserva strategica. Oggi, i fabbisogni territoriali, superano i 40 milioni di metri cubi, e sono sempre in aumento, mentre Maccheronis, anche dopo il sovralzo, non arriva a 30 milioni», afferma Ladu.

Sul collegamento della diga Maccheronis con il Liscia, poi, Ladu ricorda che «è irrealizzabile, per motivazioni tecniche e non solo. Questo collegamento prevede un percorso di circa 60 km, dovrebbe attraversare zone molto sensibili della costa, compresi alcuni centri abitati, con costi e tempi di realizzazione superiori a quelli della costruzione del nuovo invaso di Abbalughente, tanto più che l’acqua dovrebbe essere pompata, visti i dislivelli, con costi proibitivi per la gestione». Peraltro, questa soluzione potrebbe essere osteggiata anche dai sindaci della Gallura. Infine, Ladu ricorda che gli studi e il progetto di Abbalughente sono già pronti e che Maccheronis è stata realizzata in quattro anni: «Dobbiamo ancora dare nuovi incarichi di progettazione? Credo non sia più tempo di sprecare risorse inutilmente».

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