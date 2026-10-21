SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Siniscola.
22 ottobre 2026 alle 00:23

Ladu: «No alla diga? Così potranno affidare nuove progettazioni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è il rischio che la crisi idrica in Baronia, lungi dall’essere risolta (anche perché le piogge di questi giorni non hanno riempito la diga di Maccheronis), si aggravi. A sostenerlo è l’ex assessore regionale dei Lavori pubblici, Silvestro Ladu. Secondo l’ex senatore la soluzione proposta dai sindaci in un vertice con la presidente della Regione Alessandra Todde (nessuna diga ma collegamenti con gli altri bacini) è «la situazione ideale per paralizzare tutto». «Conclusioni? Invio di autobotti, come sta succedendo da alcuni anni», denuncia, aggiungendo che «questa non è una materia sulla quale si può improvvisare».

Secondo l’ex assessore, va seguita la strada indicata nel Piano Acque, e poi nel Piano Stralcio di Bacino della Regione, elaborato da tecnici competenti. «Visti i fabbisogni, enormemente aumentati negli ultimi anni, in un territorio in forte crescita, la situazione più sicura e definitiva è la realizzazione del nuovo invaso di Abbalughente, che serve anche come riserva strategica. Oggi, i fabbisogni territoriali, superano i 40 milioni di metri cubi, e sono sempre in aumento, mentre Maccheronis, anche dopo il sovralzo, non arriva a 30 milioni», afferma Ladu.

Sul collegamento della diga Maccheronis con il Liscia, poi, Ladu ricorda che «è irrealizzabile, per motivazioni tecniche e non solo. Questo collegamento prevede un percorso di circa 60 km, dovrebbe attraversare zone molto sensibili della costa, compresi alcuni centri abitati, con costi e tempi di realizzazione superiori a quelli della costruzione del nuovo invaso di Abbalughente, tanto più che l’acqua dovrebbe essere pompata, visti i dislivelli, con costi proibitivi per la gestione». Peraltro, questa soluzione potrebbe essere osteggiata anche dai sindaci della Gallura. Infine, Ladu ricorda che gli studi e il progetto di Abbalughente sono già pronti e che Maccheronis è stata realizzata in quattro anni: «Dobbiamo ancora dare nuovi incarichi di progettazione? Credo non sia più tempo di sprecare risorse inutilmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Aerei

La scure di Ryanair: taglio pesante ai voli nella stagione invernale

La compagnia ridimensiona la sua presenza negli scali di Olbia (-50%) e Alghero (-15%) 
Massimiliano Rais
Consiglio

Braccio di ferro sulle commissioni

Sale la tensione tra Pd e 5Stelle per le presidenze: nuovo vertice a vuoto 
Roberto Murgia
L’emergenza

«Non si sottovaluti il malessere dei giovani»

L’appello di Mattarella. E Meloni apre al divieto dei social per gli under 14 
La protesta

Blocchi dei tir, Meloni convoca i ministri

Oggi arriva il decreto con le misure a sostegno di autotrasporto e agricoltura 