Ladu guida il Trenino tra i fischi 

Sono saliti in carrozza uniti, ma all’arriv erano già divisi. L’esito del voto segreto per il rappresentante della linea Arbatax Mandas nella Fondazione Trenino verde ha tanti lasciato l’amaro in bocca. Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha incassato 7 voti, 2 in più rispetto a quelli ottenuti da Sergio Lorrai, suo collega di Gairo. Un voto è andato a Fabio Moi (Seui). Così Ladu, insieme al collega di Bosa, Piero Casula (supplenti i primi cittadini di Sorgono e Nulvi, Francesco Zedde e Antonello Cubaiu), è stato nominato nella Giunta della Fondazione Trenino Verde completata da Carlo Poledrini (direttore centrale di Arst) e Roberto Neroni (amministratore unico di Arst).

Il malumore

I sindaci di Ussassai, Francesco Usai, e di Gairo, Sergio Lorrai, avrebbero voluto che il ruolo andasse a un comune delle zone interne. «A noi fa piacere che entri in funzione la Fondazione - spiega Usai - rimane però l’amaro in bocca perché il rappresentante di Giunta per la tratta di cui facciamo parte, benché eletto democraticamente, non sia un paese montano. Nella delibera c’è scritto che la Fondazione dev’essere un punto di forza a beneficio delle aree interne oggi escluse dai principali flussi turistici». Non nasconde il suo scetticismo Lorrai. «Il Trenino Verde nasce come attrattore turistico e per valorizzare le zone dell’interno sarebbe stato importante dal punto di vista pratico oltreché simbolico, che il rappresentante nella Giunta esecutiva fosse uno dell’area interna se non Gairo, Ussassai, Seui. Prendo atto del fatto che si parli sempre di unità dell’Ogliastra e poi concretamente quando c’è la possibilità di aiutare un paese dell’interno ci si comporti in altro modo. Si sta tornando al campanile».

La replica

Per Tortolì avrebbero votato Girasole, Villagrande, Arzana, Lanusei, Elini e Jerzu. «Personalmente - dichiara Ladu che ringrazia chi lo sostenuto - ho provato in tutti i modi a evitare una conta inutile, proponendo il sindaco di Lanusei come figura centrale della tratta in rappresentanza dei Comuni dell’interno, così come richiesto dai pretendenti. Ipotesi da loro stessi scartata per mere ambizioni personali. Chiedevano una prova muscolare a scrutinio segreto, esprimendo giudizi campanilistici e anacronistici, così da mettere in contrapposizione paesi del mare e della montagna. Preferisco il sacrificio e lo spirito di collaborazione alle polemiche sterili.

