Ladu fa lievitare il Saraceno 

Una struttura all'avanguardia, adeguata agli standard europei, più competitiva. Migliorare la qualità dell'offerta turistico ricettiva di Tortolì e favorire la destagionalizzazione. Con queste motivazioni il Consiglio comunale ha votato (minoranza assente), il progetto di riqualificazione del Villaggio Saraceno con la richiesta di incremento volumetrico in deroga al Puc di quasi 6 mila metri cubi. Aassenti Franco Pili e Fabrizio Porrà, Filippo Cherchi e Tiziana Mameli sono usciti prima della votazione. Lara Depau, unica consigliera d’opposizione rimasta in aula, ha lanciato una stoccata all'amministrazione Cannas, di cui era vice sindaco. «La proposta era arrivata nel 2021, meritava approvazione molto prima di oggi, con posti di lavoro e un ritorno per il Comune. Ma è rimasta ferma».

Contropartita

Dal gruppo Bovi andranno al Comune 974mila euro: 584 mila euro versati in cassa, gli altri 389 mila utilizzati per opere strategiche. «Da oltre due anni e mezzo questa delibera era ferma negli uffici – ha detto il sindaco Ladu –. È importante perché consente di riqualificare una struttura di eccellenza del territorio agli standard moderni internazionali. Oltretutto con un ritorno economico importante per il Comune». Il sindaco ha rivolto un appello agli imprenditori: «Siamo pronti ad accogliere le proposte di ci vuole investire, riceveranno lo stesso trattamento. Vogliamo puntare sul turismo. L'unico rammarico è che una delibera di questo rilievo venga approvata senza la minoranza a parte un componente». Più volte l'ex vice sindaco Depau ha voluto togliersi più di un sassolino dalla scarpe votando a favore con la maggioranza.

La deroga può essere concessa, si legge nella delibera, per «interventi qualificanti per lo sviluppo dell'intero territorio, andando a colmare la richiesta turismo benessere, attualmente non esaustivamente soddisfatta».

Forestas

Fra gli altri punti all'ordine del giorno l'approvazione della convenzione trentennale con l'agenzia Forestas. Tortolì non avrà più solo un presidio estivo ma permanente finalizzato alla cura, sorveglianza, manutenzione, valorizzazione del patrimonio forestale. Le aree concesse sono in totale circa 130 ettari tra Batteria, Porto Frailis, San Gemiliano, La Sughereta, Terras de sa Idda, Santa Barbara, S' Ortali ‘e su Monti, Sughereta zona industriale. Anche su questo punto Lara Depau ha voluto dire la sua: «Se c'è qualcuno che si chiede perché è caduto il Consiglio comunale questa è un'altra riprova. Questa importante convenzione era pronta dal novembre 2019, una delibera mai portata in Consiglio, non riesco ancora a capire il motivo».

Via libera anche a due punti in materia di urbanistica ai piani di risanamento e lottizzazione per Is Tanas e Sa Candeledda.

Nominati i rappresentanti del Consiglio per la Pro Loco: Cherchi e Porrà.

