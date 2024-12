Ladu e Murino fanno pace sugli alberi da tagliare 

Pace fatta tra Marcello Ladu e Giorgio Murino. Il sindaco di Tortolì e l’avvocato di Elini, ex presidente dell’Ente foreste, erano stati protagonisti di uno scambio di accuse dopo le polemiche innescate sul taglio dei pini nel parco ambientale di Batteria, la collina di Arbatax. A settembre il legale, intervenuto sul caso che in quelle settimane era salito alla ribalta per le modalità di azione di salvataggio degli arbusti infestati, aveva espresso la volontà di querelare Ladu per alcune dichiarazioni legate al rapporto pregresso tra lo stesso Murino ed Ente foreste.

Venerdì mattina, nell’ufficio del sindaco di Tortolì, è avvenuto l’incontro in cui è stata sancita la pace. «È stato un confronto chiarificatore - spiega il sindaco - utile a ristabilire il clima positivo di dialogo che da sempre contraddistingue i nostri rapporti. Entrambi abbiamo riconosciuto e condiviso il dispiacere per le reciproche incomprensioni. Colgo l’occasione per ribadire la mia stima professionale e umana nei confronti dell’avvocato Murino e sottolinearne le sue competenze, dimostrate in passato nello svolgimento di vari ruoli dirigenziali». Intanto, il casus belli che aveva scatenato le polemiche non è ancora stato risolto, benché resti in vigore l’ordinanza della Forestale che ha disposto il taglio di un migliaio di piante

RIPRODUZIONE RISERVATA