Ladu comunica su cartoncino 

La strada incriminata è quella che da via Bertulottu porta verso l’aeroporto. Buche qua e la rendono il transito poco confortevole. Tanto che un cittadino, anonimo e conservatore (nei modi), ha invitato il sindaco a riparare la carreggiata. Invocazione affidata a un pezzo di cartone fissato alla rete metallica con fili di rafia, la stessa usata dagli agricoltori. A sua volta, Marcello Ladu ha preso un cartoncino bianco su cui ha offerto spiegazioni all’anonimo autore della provocazione, comunicandogli anche il suo numero di telefono. «Chiamami e ne parliamo», la sostanza della replica del capo della maggioranza comunale.

Messaggio curioso

«Quando le tappi le buche di questa strada, in prossimo autunno?». Il cartello è stato affisso sabato. In calce la firma di un residente de “is primus domus” che dà la paternità del messaggio anche ai turisti. In tempi in cui la tecnologia corre veloce e il Comune si è pure dotato di un’app (Municipium) attraverso la quale segnalare eventuali disservizi o disagio, l’anonimo cittadino ha scelto uno spartano pezzo di cartone per interloquire con la massima autorità cittadina. Quattro fori sui lati per intrecciare la rafia alla rete.

Tanto è bastato per raggiungere il sindaco. Che, appreso dell’anomalo messaggio, ha voluto replicare rendendo pubblico il suo contatto telefonico e manifestando apprezzamento per lo spirito di iniziativa e la comunicazione creativa. «Sappi – ha risposto il primo cittadino - che lavoriamo ogni giorno sulle numerosissime strade della nostra città, compresi i famigerati rattoppi». Marcello Ladu, che si è recato in via Bertulottu per affiggere il suo cartello, ha invitato il cittadino scontento a un incontro nel suo ufficio o a un contatto telefonico. «Insieme troveremo la soluzione migliore», ha scritto il sindaco.

La rivendicazione

Il sindaco rivendica una sfilza di interventi sulla viabilità e la paternità di “Zona 30” sulle strade a più alta intensità di traffico: «Tanti ne abbiamo fatto e per tanti altri siamo agli sgoccioli con la progettazione esecutiva per dare risposta ai quartieri degradati. Numerosi, finora, sono stati i lavori, come mai in passato». Imminenti quelli sul reticolato viario di Monte Attu e in autunno arriveranno nuovi rallentatori: «Ne realizzeremo altri sei, uno anche all’altezza del cimitero».

