Ladu attacca Ammendola: vada a casa 

«Franco Ammendola si faccia da parte». Dopo la convocazione del Cda, con cui il presidente del Consorzio industriale ha annunciato tre nuovi contenziosi nei confronti del Comune, uno contro la Regione e l’attivazione della nuova procedura di esproprio delle aree ex Cartiera, prende posizione il sindaco di Tortolì. Marcello Ladu parla senza filtri: «Purtroppo - dice - non ci sono le condizioni affinché prosegua il suo mandato, semmai ci fossero state». Parole che segnano una spaccatura netta tra i due enti.

A piedi uniti

Il Consorzio sollecita il versamento di 6,1 milioni di euro per ripianare le perdite di annualità passate. «Sin dal primo giorno del mio insediamento - dichiara Ladu - siamo stati aggrediti dal Consorzio con richieste di espropri, di esborsi economici ingiustificati e con il blocco unilaterale della procedura di urbanizzazione delle aree ex Cartiera che vedeva nel Comune il soggetto attuatore. Opere per oltre 4,6 milioni di euro, che per esclusiva responsabilità del Consorzio sono congelati». A dicembre il Tar ha bocciato la linea Ammendola, che ora è rispuntata nel prossimo Cda. Ladu afferma: «Il territorio ha bisogno di unità e coesione, non di egoismi legati ad ambizioni personali. Ammendola è un ostacolo per lo sviluppo del territorio. Ha disatteso l’accordo di programma che prevedeva l’assegnazione delle aree ex cartiera al Comune e il trasferimento di adeguate risorse finanziarie con una prima tranche di 4,6 milioni di euro per un’infrastrutturazione che avrebbe consentito di implementare la viabilità sul porto di Arbatax».

L’affondo

A maggio 2021 Ammendola è stato nominato presidente del Consorzio in qualità di delegato del commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu. «La presidenza di Ammendola - sostiene Ladu - è un altro guaio ereditato dalla precedente amministrazione comunale che non si era opposta e che sta pregiudicando seriamente lo sviluppo del territorio».

Venerdì, a margine di un incontro in prefettura a Nuoro, è andato in scena il confronto tra il sindaco Ladu e il commissario Tidu. La provincia è socia al 50 per cento del Consorzio insieme al Comune. Il primo cittadino ha ribadito la necessità di risolvere il problema dei rapporti tra il Comune e il Consorzio. Ieri Tidu è stato chiaro: «Non entro nel merito delle dichiarazioni del sindaco di Tortolì. Ognuno è libero di dire ciò che ritiene più opportuno. La sede in cui discutere della questione è il Consorzio».

